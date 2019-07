Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Roma, intorno alle ore 22:40, precisamente in zona ponte Sisto, quest'ultima situata non molto lontano da piazza Trilussa a Trastevere. Ieri sera era infatti in programma una manifestazione dal titolo "Notti sul Tevere", e per questo il luogo era gremito da tantissima gente. All'improvviso però la serata è stata scossa da un brutto fatto di cronaca: un grosso ramo si è staccato da un albero che si trova proprio vicino alla banchina ed è precipitato giù.

Sfortunatamente proprio su alcuni tavolini sottostanti sostava un'intera famigliola che è stata travolta completamente dal ramo, ferendo alcune persone. Tra questi ci sarebbero due bambini: si tratta di una bambina di soli 2 anni e di un neonato di soli tre mesi. il ramo avrebbe anche colpito un'altra coppia che si trovava seduta ad un altro tavolo.

Nessuno è in pericolo di vita

Sebbene il crollo abbia provocato sette feriti, come già detto, nessuno di questi verserebbe in condizioni gravi, e per questo la loro vita non è in pericolo.

Certo, lo spavento è stato davvero tanto. Secondo quanto riporta la testata giornalistica online, Roma Today, il padre dei due bambini, un 34enne, avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale in modo tale da stare vicino ai suoi due figli: il soggetto è stato ferito ad una gamba. Lo stesso paziente poi è stato refertato all'ospedale "Bambino Gesù". Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi: i medici del 118 hanno provveduto a trasportare alcune delle persone colpite presso il vicino ospedale situato sull'Isola Tiberina, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area.

Agli agenti della Polizia Locale e ai colleghi della Squadra Mobile è stato affidato invece il compito di eseguire i rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciuti i motivi per cui il ramo dell'albero ha ceduto.

Indagini in corso

Adesso gli inquirenti dovranno capire per bene che cosa sia successo ieri sera su quella banchina. Fortunatamente l'episodio non ha ferito altre persone, e non ha provocato nessuna vittima. Tantissimo lo stupore tra i presenti, che in pochi secondi hanno visto il ramo piombare sulle sedie e i tavolini sottostanti.

La zona in cui è avvenuto l'incidente si trova nel pieno centro della Capitale, proprio nella zona della movida, Trastevere appunto. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche una ragazza di 24 anni, la quale era amica della madre 30enne dei due bimbi feriti. Per tutte le persone inoltre non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio.