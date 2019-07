Si sono vissuti attimi di paura ieri sera a Casarano, cittadina del leccese, dove all'improvviso è venuto giù il solaio di un'abitazione sita in via Galliano, che si trova proprio nel pieno centro del paese. I residenti hanno udito un boato violento, e subito si è temuto davvero il peggio. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno prima di tutto cercato di capire se qualcuno fosse rimasto intrappolato sotto le macerie.

Fortunatamente si è presto scoperto che il proprietario dell'abitazione non c'era, in quanto proprio ieri mattina sarebbe stato ricoverato in ospedale. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l'area: al termine delle operazioni l'edificio è stato dichiarato inagibile.

Immobile a due piani

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, l'immobile ha due piani e a crollare sarebbe stato proprio il tetto.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione, insieme a funzionari dell'ufficio tecnico comunale, i quali hanno poi provveduto a transennare la strada, questo in modo da permettere ai pompieri e agli inquirenti di svolgere tutti i rilievi del caso. Certo, sarebbe potuta essere una tragedia se l'anziano che abita l'edificio si fosse trovato all'interno della casa in questione, in quanto sarebbe stato quasi sicuramente travolto dai detriti che sono caduti rovinosamente al suolo.

In via del tutto precauzionale sono stato recintati tutti i luoghi dai quali è possibile accedere alla zona dell'immobile, inclusi anche alcuni giardini adiacenti. I Vigili del Fuoco, per accertare la presenza di persone all'interno dell'immobile, hanno utilizzato anche le squadre cinofile.

Indagini in corso

Attualmente quindi sono in corso le relative indagini per capire che cosa, ieri sera, abbia scatenato l'improvviso cedimento del solaio.

Il proprietario della casa dovrebbe essere stato già avvisato di quanto avvenuto. Le immagini diffuse dai media locali, fanno vedere chiaramente il solaio che è caduto, e i pompieri che con le scale si recano al piano superiore dell'edificio, dove è appunto avvenuto il crollo. La notizia di quanto accaduto si è sparsa velocemente in paese, destando la curiosità di moltissime persone. Il crollo non ha danneggiato ulteriori cose o persone.

Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda. Non è la prima volta che nel Salento accade un episodio del genere: infatti, il 24 maggio scorso, precisamente ad Aradeo, sempre nel leccese, il soffitto di una casa disabitata crollò improvvisamente. I detriti finirono per strada, e anche in quel caso non ci furono danni ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.