Si sono vissuti momenti di terrore a Lione questo pomeriggio, 31 agosto. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un soggetto (secondo Bfm Tv un cittadino 33enne di nazionalità afghana) è entrato in azione nella zona di Villeurbane e ha cominciato ad aggredire alcune persone che si trovavano tranquillamente in strada. La Polizia ha informato che l'uomo aveva in mano un coltello da barbecue e un forchettone.

Al momento restano aperte tutte le ipotesi investigative, anche se non si esclude quella dell'attacco terroristico. Tutto è avvenuto nei pressi della stazione della metropolitana denominata Laurent Bonnevay. L'aggressore è stato bloccato da alcuni autisti di mezzi pubblici che lo hanno trattenuto fino all'arrivo dei poliziotti. I media francesi, in un primo momento, avevano parlato addirittura di due persone entrate in azione, una delle quali in fuga, ma tale ipotesi è stata prontamente smentita dalle autorità.

Caccia all'uomo, morto un giovane di 19 anni

Purtroppo il folle gesto del malintenzionato ha provocato anche una vittima: si tratta di un giovane di 19 anni, che è deceduto. Nove poi sarebbero le persone ferite (di cui tre in gravi condizioni), le quali sono state trasportate nel più vicino ospedale, e comunque non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, oltre agli agenti della Polizia è intervenuto anche il personale militare dei reparti speciali, insieme ai pompieri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

A scopo precauzionale alcune linee della metro sono rimaste chiuse, almeno fino a quando l'allarme non sarà cessato del tutto. Le generalità dell'uomo fermato non sono state rese ancora note, ma a breve ci saranno degli aggiornamenti in questo senso.

Sembrava un pomeriggio come tanti altri a Lione, quando all'improvviso l'uomo è entrato in azione, seminando il panico tra le gente che in quel momento si trovava in zona.

A maggio un altro attacco a Lione

Non è la prima volta che la Francia, e Lione in particolare, fanno i conti con episodi del genere. Era già accaduto nello scorso mese di maggio: in quell'occasione, secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, un uomo di 24 anni piazzò un pacco bomba proprio davanti ad una panetteria, provocando fortunatamente solo 14 feriti lievi. Dopo circa tre giorni dal misfatto, il soggetto fu fermato.

Si trattava di un cittadino algerino che, secondo fonti della Polizia, aveva manifestato la propria fedeltà allo "Stato islamico".

Le autorità francesi sono a lavoro e stanno ancora cercando di capire con precisione quanto successo questo pomeriggio: quella dell'attacco terroristico è solo, per il momento, una delle ipotesi investigative, ma non vi sono al momento conferme in tal senso. Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni sulla vicenda in questione, che ha terrorizzato i francesi in questa giornata di fine agosto.