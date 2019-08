È nuovamente tornato all'azione il bimbo tedesco di 8 anni che, nei giorni scorsi, è balzato agli onori della cronaca internazionale per aver "rubato" e utilizzato l'auto di famiglia, una Volkswagen Golf automatica. L'infante, in quell'occasione, è stato fermato dalla Polizia di Soest, una cittadina della regione Nordreno Vestfalia, mentre stava sfrecciando in autostrada a circa 140 km orari. Gli agenti rimasero sorpresi nel vedere un bimbo così piccolo alla guida.

Il fatto si concluse con un ammonimento nei confronti dei genitori del piccolo, nulla di più. Nelle scorse ore, però, il fatto è accaduto nuovamente: il piccolo ha preso di nascosto le chiavi e si è messo alla guida dell'auto. Tutto è andato bene, finché non ha fatto una manovra di parcheggio: l'auto, infatti, ha tamponato un tir che era in sosta. Sul posto è intervenuta subito la Polizia, che ha preso atto di quanto è accaduto.

La madre potrebbe essere denunciata

Questa volta alla famiglia del bimbo potrebbe non essergli fatto soltanto un ammonimento. Dopo l'incidente gli agenti hanno trattenuto il bimbo nell'auto di servizio, fino a quando non è giunta sua madre. La donna è caduta dalle nuvole quando è stata chiamata dalla Polizia, la quale le ha riferito che suo figlio aveva fatto un incidente. Lui è rimasto illeso; lo stesso si è messo nuovamente a piangere, così come ha fatto la prima volta: in quel frangente il bambino raccontò che voleva fare solo un giro, ma stavolta vedendosi trattenuto, sempre in lacrime, avrebbe insultato anche i poliziotti. Il bambino è un grande appassionato di motori ed è abituato a guidare veicoli veloci, in quanto sa condurre le macchine go-kart.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Forse saranno allertati i servizi sociali

La madre del bimbo, adesso, potrebbe subire una denuncia e la storia potrebbe anche non finire qui, in quanto le autorità tedesche sarebbero in procinto di avvisare i servizi sociali. Insomma, una storia questa che ha preso una piega tutt'altro che piacevole, sia per il piccolo che per la madre. La donna ha ribadito di non essersi proprio accorta di nulla.

Adesso saranno le relative indagini degli inquirenti a stabilire come siano andati realmente i fatti. La notizia di quest'ennesimo episodio è stata comunicata dalla stessa polizia della cittadina tedesca, che già la prima volta aveva dato comunicazione sulle sue pagine social. La vicenda, anche stavolta, è diventata immediatamente virale sulle Rete, anche se le conseguenze sono state peggiori di quelle di qualche giorno fa.

La prima volta, infatti, il bimbo quando si vide braccato dai poliziotti, accostò tranquillamente il veicolo e piazzò anche il triangolo di segnalazione sulla carreggiata.