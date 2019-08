Un episodio alquanto curioso si è verificato alcuni giorni fa a Wurzuburg, in Germania, dove un bambino di cinque anni ha chiamato la Polizia con l'intento di far arrestare suo padre: il motivo dell'assurda richiesta dell'infante risiedeva nel fatto che il papà fosse passato con il rosso ad un incrocio dotato di impianto semaforico. Mentre l'uomo si trovava alla guida ha quindi commesso l'infrazione, che sebbene sia passata quasi inosservata ad altre persone, è stata notata dal piccolo, che ha strappato di mano il cellulare all'uomo e ha composto il numero delle Forze dell'Ordine.

Quando gli operatori hanno risposto, in un primo momento si è sentito solo qualcuno che borbottava qualcosa: la Polizia ha voluto vederci chiaro, e ha richiamato quel numero, in quanto poteva trattarsi anche di uno scherzo, mentre poi l'infante ha risposto prontamente: "Papà è passato con il rosso, dovete arrestarlo", queste sarebbero più o meno le parole che il bimbo avrebbe pronunciato agli agenti.

I poliziotti hanno rimproverato l'uomo

Una volta sinceratisi che l'uomo avesse davvero commesso la brutta infrazione, i poliziotti hanno provveduto a fare una ramanzina al padre, ricordandogli che questo comportamento sulla strada è davvero pericoloso. Passare con il rosso infatti comporta delle multe salatissime anche nel nostro Paese, ed è d'obbligo fermarsi quando si accende quella che è la prima lampada del semaforo.

L'uomo è stato anche fortunato, in quanto gli agenti non gli hanno comminato nessuna sanzione, ne tanto meno è stato portato in carcere. Sicuramente è un episodio che resterà nella storia del commissariato di Wurzuburg. Alla fine tutto si è risolto con qualche risata, comunque se qualche altro veicolo avesse attraversato l'incrocio le conseguenze potevano essere drammatiche, sia per il bimbo, che per il conducente, che per eventuali altre persone coinvolte.

Vicenda diventa virale

Come detto, è stato lo stesso commissariato di Polizia a pubblicare la notizia sui suoi canali social, in particolare proprio su Facebook. Non appena il tutto è stato reso noto, la vicenda è diventata virale e sta facendo il giro del mondo. Ha destato infatti molta curiosità il fatto che un bimbo così piccolo fosse riuscito a comporre il numero delle Forze dell'Ordine, dicendo di arrestare il papà che era passato con il rosso.

Il gesto resta sempre grave e non in tutti i Paesi del mondo si finisce dietro le sbarre per questa violazione, anche se, lo ricordiamo, commettere un'infrazione del genere è davvero molto pericoloso. Non sono noti i motivi per cui l'uomo sia passato con il rosso, e sembra proprio che si sia trattato di una distrazione. Puntigliosamente ripresa dal figlio.