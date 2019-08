Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio rovinando i piani dei turisti e provocando disagi e problemi di circolazione. Un peggioramento delle condizioni meteo che non ha sorpreso del tutto i residenti visto che le previsioni avevano anticipato possibili precipitazioni e fenomeni temporaleschi. Giove Pluvio non si è fatto attendere e, come un mese fa, ha scatenato la sua furia sulla Capitale.

A fine luglio tuoni e fulmini a ripetizioni avevano svegliato i romani nel cuore della notte. Questa volta la pioggia si è abbattuta con violenza sulla città eterna poco dopo ora di pranzo di un’ultima domenica di agosto caratterizzata dal rientro di tanti romani dalle vacanze estive.

I maggiori disagi sono stati segnalati nella zona nord di Roma con alberi in strada ed allagamenti che hanno determinato la chiusura temporanea della metro A di piazzale Flaminio. Problemi anche per la circolazione ferroviaria tra Roma e Viterbo per i danni provocati dal maltempo.

Traffico paralizzato sul Lungotevere Michelangelo

L’intenso fenomeno temporalesco del pomeriggio ha messo in ginocchio Roma. La pioggia battente ha mandato in tilt la rete fognaria provocando rilevanti allagamenti in diversi quartieri della Capitale. Alla fermata della metro in piazzale Flaminio numerosi pendolari si sono ritrovati con l’acqua fino alle ginocchia mentre a Villa Borghese diverse auto sono rimaste impantanate nelle enormi pozzanghere formatesi a causa del violento nubifragio.

Come riportato dal quotidiano Repubblica il servizio Luce Verde ha segnalato la temporanea chiusura, per caduta alberi e rami, di via di Tor Carbone (presso via Evodia), via Attilio Regolo, passeggiata di Repetta, viale Falcone e Borsellino e piazzale Clodio e il tratto di strada tra via Fregene e Cerveteri (via Ardea).

Problemi sono stati registrati anche sul Lungotevere Michelangelo con il traffico paralizzato per la chiusura del sottopasso nel quartiere Prati per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere un grosso platano caduto lungo la carreggiata.

Disagi anche lungo la strada che collega Roma all'aeroporto di Ciampino

Il maltempo ha provocato disagi anche nei comuni alle porte della Capitale. In particolare la pioggia abbattutasi in queste ore ha determinato allagamenti lungo la via Appia paralizzando il traffico. Notevoli rallentamenti sono stati registrati, in entrambi i sensi di marcia, tra l’aeroporto di Ciampino e Frattocchie anche a causa della chiusura del sottopasso di Ciampino.

Fioriere rovesciate in strada e rami sulla carreggiata nel quartiere residenziale del III Municipio Montesarchio. Rallentamenti per caduta alberi anche in via Tor di Quinto.

Non sono mancate gli scontri politici con Foschi, vice segretario del Pd Lazio, che ha puntato l’indice contro l’Amministrazione Comunale: “È stato sufficiente un semplice temporale per mettere in ginocchio la Capitale”. Immediata la replica di Giuliana Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio.

“Solite speculazioni delle opposizioni. Stiamo affrontando con tempestività i problemi creati dagli anomali temporali estivi”.