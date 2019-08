Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri, sabato mattina 3 agosto, al El Paso, in Texas, negli Stati Uniti. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, un uomo poco più che 20enne, Patrick Crusius, originario di una cittadina vicino Dallas, ha aperto il fuoco all'interno del centro commerciale 'Cielo Vista', uno dei più frequentati della zona, anche perché all'interno ospita un supermercato della celebre catena Walmart.

Il soggetto autore della sparatoria sarebbe entrato in azione intorno alle ore 10:00 del mattino locali, circa le ore 18:00 di ieri pomeriggio in Italia. Tra le vittime, le quali sarebbero circa 20, questo si apprende dai dati diffusi dalle autorità statunitensi, ci sarebbero anche numerosi bambini. Si tratta della seconda strage consecutiva che avviene in pochi giorni sul suolo degli Usa: come si ricorderà, infatti, una settimana fa, un folle di origini italo-iraniane aveva sparato sulla folla al Garlic Festival di Gilroy, in California.

I fotogrammi delle telecamere

Secondo quanto riferisce Repubblica, che cita fonti locali, la prima chiamata alla polizia è arrivata intorno alle 11:00. Una volta sul posto, gli inquirenti hanno provveduto a transennare tutta la zona e hanno avvisato la popolazione, con appositi comunicati, di rimanere in casa, almeno fino a quando l'emergenza non fosse cessata del tutto. L'assalitore è stato comunque preso poco dopo, anche grazie ai video ripresi dalle telecamere del centro commerciale.

I frame mostrano il soggetto, identificato poi in Crusius, che indossa una maglietta a maniche corte nera e un paio di pantaloni chiari: alle orecchie invece ha delle cuffie, e in mano impugna un kalashnikov AK-47, arma purtroppo utilizzata in numerose stragi simili. Subito dopo il suo ingresso nel locale, l'uomo ha cominciato a sparare all'impazzata sulla folla.

Il Presidente Donald Trump: 'Atto vigliacco'

Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che giudica "vigliacco" il gesto dello sparatore.

La polizia indaga per un possibile "crimine di odio", anche perché, dalle prime analisi dei post sui social di Crusius, sembrerebbe emergere che a breve l'uomo avrebbe potuto compiuto il folle gesto di ieri. El Paso poi è una cittadina che, nelle scorse settimane, è stata al centro delle polemiche per la crisi dei migranti: infatti si trova proprio al confine con il Messico. L'autore della sparatoria pare che nel 2017 abbia addirittura postato un manifesto dove dice di odiare gli ispanici.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori informazioni su questo assurdo episodio che ha sconvolto nuovamente tutti gli States. Molti bambini ieri si trovavano all'interno del centro commerciale per fare gli ultimi acquisti prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, che partirà proprio il 12 agosto prossimo.