Un'altra sparatoria si è verificata negli Stati Uniti, alle prime luci dell'alba (ora italiana), questa volta a Dayton, in Ohio. A poche ore dalla strage a El paso, in Texas, degli uomini hanno scatenato il terrore tra la folla usando un'arma da fuoco: i feriti sarebbero almeno dieci. La WHio-TV parla di almeno sette vittime, ma altre fonti parlano di nove morti.

Le prime testimonianze della strage di questa notte

Dalle prime testimonianze provenienti dai siti americani, uno degli uomini armati sarebbe stato colpito e ucciso dalla polizia, mentre un altro sarebbe fuggito a bordo di un auto, si suppone una Jeep scura, investendo un pedone.

I medici e la polizia sono intervenuti sul posto e dalle prime immagini pare che tutto sia accaduto nei pressi di un bar chiamato Ned Peppers.

L'uomo armato di un fucile AR-15 indossava una cuffia e un giubbotto e ha iniziato a sparare ovunque. Secondo le testimonianze dei presenti, che hanno postato le proprie impressioni sui social, la scena è stata raccapricciante, con numerosi corpi sui marciapiedi coperti da un lenzuolo.

La tragica vicenda si è svolta a Ovest del centro di Dayton, sulla East 5th street nel distretto dell'Oregon. L'area è stata delimitata e chiusa al traffico; un uomo con lo smartphone ha ripreso i frenetici momenti dopo gli spari, il panico tra la folla e l'arrivo della polizia e ha postato il video sui social. Sul posto sono stati disposti numerosi agenti e sono accorsi diversi giornalisti.

La polizia di Dayton ha subito twittato che era impegnata in un'operazione armata e ha chiesto alla gente di evitare di recarsi nella zona interessata, segnalando un numero di telefono al quale rivolgersi in caso di necessarie informazioni a riguardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Il portavoce dell'ospedale locale di Miami Valley ha confermato a NBC news la presenza di 16 feriti. Ancora non è chiara la gravità dello stato di salute delle vittime, né la loro identità.

Poche ore prima era accaduta la sparatoria a El Paso e una settimana fa un'altra tragedia in California

L'attacco armato di oggi, 4 agosto, è arrivato a poche ore dalla sparatoria nei pressi di un centro commerciale a El Paso, in Texas, dove sono morte 20 persone e 26 sono rimaste ferite: il fatto ha coinvolto anche molti bambini.

In questa occasione, le telecamere di sicurezza hanno inquadrato un ragazzo vestito con t-shirt e pantaloni lunghi chiari che imbracciava un fucile automatico d'assalto. Meno di una settimana fa, inoltre, un'altra sciagura si è consumata in California, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo tre persone, tra cui due bambini alla festa dell'aglio nel corso del festival di San Josè. Gli agenti, in quel caso, hanno ucciso il killer.