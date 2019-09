Una terribile tragedia ha colpito la piccola comunità di Mancaversa, una nota località marina che fa parte del comune di Taviano, nel leccese. Poco fa i media locali hanno diramato la tragica notizia di un ragazzo di soli 15 anni che si sarebbe ucciso nel ristorante di famiglia. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia, la vittima è stata trovata impiccata, e a nulla sono valsi i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto dopo l'allarme lanciato dai famigliari.

Pare che i congiunti del ragazzo stessero cercando di contattarlo da diverso tempo, ma il 15enne non rispondeva al cellulare. A quel punto sono cominciate le ricerche, che hanno poi portato alla macabra scoperta.

Forse una delusione amorosa alla base del gesto

Al momento non è chiaro che cosa abbia spinto l'adolescente a compiere questo gesto estremo. Gli inquirenti ipotizzano che alla base del dramma ci siano questioni sentimentali, forse una delusione amorosa.

Questi particolari saranno comunque chiariti con il procedere delle indagini, le quali sono affidate alla locale compagnia dei carabinieri di Taviano. Sul luogo del fatto di cronaca quest'oggi sono giunti anche i militari dell'Arma di Casarano. I sanitari del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del minore. Sono poche ancora le informazioni che giungono dal Salento, questo anche perché le indagini sono appena iniziate.

Per ovvi motivi di privacy le generalità della giovane vittima non sono state diffuse, anche per non turbare ulteriormente la famiglia del 15enne, rimasta ovviamente sconvolta da quanto successo. Si tratta di un caso abbastanza delicato, anche perché riguarda il gesto estremo compiuto da un minore.

Dolore tra amici e conoscenti

Il giovane era molto conosciuto nella comunità di Mancaversa, e per questo la sua scomparsa in queste tragiche circostanze ha colpito profondamente anche gli amici e i conoscenti della vittima.

La notizia si è sparsa immediatamente in paese, e in breve tempo è stata ripresa anche dai giornali locali. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa assurda tragedia, che ha segnato profondamente questo inizio di settimana nella provincia di Lecce. Non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese: ogni anno sono molti i casi del genere, e riguardano sia giovani che adulti.

Si pensi ad esempio a quanto accaduto a Belluno qualche giorno fa, dove una giovane Alpina di 30 anni si è tolta la vita nella caserma dove prestava servizio. La giovane, originaria di Verona, pare soffrisse da diverso tempo di depressione e prima di compiere l'insano gesto lasciò un biglietto alla mamma. Anche in quel caso grande è stato il dolore dei famigliari e degli amici.