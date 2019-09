Lily Mae Avant, una bimba di soli 10 anni, residente a Valley Mills (centro della contea di Bosque, nello Stato del Texas) è morta a causa di una rara e gravissima infezione: un'ameba, in pochi giorni, le ha intaccato il cervello. La piccola ha iniziato a sentirsi male dopo aver trascorso il Labour Day nei pressi di Waco (nella vicina contea di McLennan)

Il bagno in fiume ed in primi sintomi

Lo scorso 2 settembre, in occasione del Labour Day (festività americana che celebra il primo lunedì del mese di settembre e vuole ricordare l'importante contributo offerto da tutti i lavoratori) Lily Mae Avant ha raggiunto con la famiglia Bosque County, frequentata località turistica nota per le bellezze naturali del fiume Brazos e del lago Whitney (conosciuto anche come lago Possum Kingdom, ossia Regno degli Opossum).

Poco dopo aver nuotato nelle loro acque, però, la ragazzina, ha iniziato a stare male e ad accusare i primi sintomi: un forte e persistente mal di testa unito a febbre alta. Dopo pochi giorni, la situazione è precipitata: la bimba non è stata più in grado di parlare e ha perso conoscenza. I genitori, così, l'hanno portata in ospedale d'urgenza e l'8 settembre è stata trasportata, in elicottero, al Cook Children's Medical Center della città di Fort Worth.

Qui, in seguito a degli accertamenti clinici e ad un prelievo spinale, i medici, hanno scoperto che la piccola Lily aveva contratto un'infezione letale (la meningoencefalite amebica primaria), causata dal Naegleria fowleri, organismo monocellulare molto raro, ma pericolosissimo che può svilupparsi nelle calde e dolci acque texane. Come spiegato dai responsabili del Dipartimento dei servizi sanitari del Texas, non è possibile, però, individuare con certezza in quali specchi d'acqua si concentri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Come sottolineato inoltre dalla Cnn, secondo i dati attualmente in possesso dai Centers for Disease Control and Prevention, tra il 1962 ed il 2018, sono state accertati 145 casi d'infezione. Le persone sopravvissute al contagio sono state solo 4.

Un'intera comunità in lutto

Secondo quanto ricostruito, durante il bagno nelle acque del fiume, il Naegleria fowleri, è penetrato nelle cavità nasali della bimba e in pochissimo tempo, è riuscito a raggiungere il cervello ed a distruggere l'intero tessuto cerebrale.

Nonostante gli specialisti del Cook Children's Medical Center abbiano fatto il possibile, purtroppo, Lily Mae Avant è morta pochi giorni dopo il ricovero. L’intera comunità di Valley Mills, incredula, è in lutto: nessuno riesce a credere che una tragedia del genere sia potuta accadere. Solo venerdì, Crystal Warren, una zia della bambina aveva dichiarato: "Abbiamo grandi speranze, Lily è una combattente.

Lo è sempre stata".

La ragazzina, amante della natura e degli animali, frequentava la Valley Mills Elementary School e, insegnanti e compagni, addolorati, hanno voluto dedicarle un pensiero su Facebook. "Siamo profondamente rattristati per la perdita di Lily Avant - si legge nel post della scuola - per la nostra scuola, era una vera e propria benedizione. Non solo era un'eccellente studentessa, ma era, soprattutto, una persona incredibile".

Tutti ricordano Lily come una bambina gentile, rispettosa, adorabile e con un grande cuore: "Ha saputo illuminare le nostre vite e continuerà a farlo. Siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con lei e adesso, attraverso la sua forza, il mondo intero potrà rendersi conto di quanto fosse speciale". Studenti e docenti, poi, hanno ribadito la loro vicinanza ed il loro sostegno alla famiglia Avant.