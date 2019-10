Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto l'auto, subito dopo il violento impatto, ha preso fuoco.

A perdere la vita sono stati il 17enne Giorgio Casella e il 16enne Kevin Vincenzo La Ciura. Gli altri tre ragazzi sono feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Schianto intorno alle 4:00 del mattino

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l'incidente è avvenuto alle porte di Belmonte Mezzagno intorno alle ore 4:00 del mattino. I giovani avevano trascorso una serata fuori città, e stavano facendo ritorno a casa.

Erano quasi arrivati, quando la vettura ha sbandato ed è finita fuori strada.

L'auto, come già detto, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha preso fuoco dopo il violento impatto ed è andata completamente distrutta. Il sinistro si è verificato in contrada Placa, che ricade nello stesso comune di Belmonte. Sul posto si sono recati immediatamente diverse ambulanze del 118, mentre i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere i corpi delle vittime.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Sul posto anche le Forze dell'Ordine, che hanno proceduto ai rilievi del caso e diretto il traffico. Sicuramente a breve si conosceranno ulteriori particolari su questo assurdo incidente, che, lo precisiamo, non ha fortunatamente coinvolto altri veicoli.

L'ennesima 'strage del sabato sera'

Quanto successo a Belmonte Mezzagno non è certamente il primo caso del genere che si verifica nel nostro Paese.

Si tratta, purtroppo, dell'ennesima "strage del sabato sera", termine con il quale si designano gli incidenti stradali che accadono nel fine settimana e che vedono coinvolti, sempre più spesso, dei ragazzi giovanissimi.

Proprio due settimane fa, nel cosentino, ci furono altri quatto e morti e due feriti sempre a causa di un incidente. Il sinistro, in quell'occasione, si verificò a Rende. A scontrarsi furono una Volkswagen Polo e una Citroen C3.

Le vittime furono sempre dei giovani.

Sicuramente sul brutto incidente di Belmonte Mezzagno ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Anche la piccola comunità palermitana è ora sconvolta da quanto accaduto: la notizia del decesso dei due ragazzi si è immediatamente diffusa in paese, destando tanto dispiacere.