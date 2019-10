Adriano Panzironi (giornalista disconosciuto dall'ordine) andrà a processo per esercizio abusivo della professione medica. L'ideatore e promotore di Life 120, il regime alimentare che promette di vivere fino a 120 anni, dovrà ora comparire, con il fratello Roberto, di fronte ad un giudice monocratico. Secondo il pm Francesco Marinaro, infatti, il "guru della dieta" non è un dottore. Lui si difende, dichiarando: "Faccio solo informazione".

Adriano Panzironi a processo

In televisione, Adriano Panzironi - con i suoi occhialetti squadrati e quei capelli alla Einstein - dispensa consigli per vivere fino a 120 anni e per guarire anche da malattie molto gravi (come Morbo di Crohn e Diabete) semplicemente seguendo un particolare regime alimentare ed assumendo gli integratori Life 120. Più volte sanzionato da Antitrust e Agcom, il "guru delle diete" dovrà ora spiegare ad un giudice monocratico a quale titolo dispensa consigli alimentari sul suo canale "Il cerca Salute".

Come sostenuto dal pm Francesco Marinaro, infatti, Adriano Panzironi non è un medico e nemmeno un dietologo in quanto non si è mai specializzato in scienze dell’alimentazione. Di conseguenza i consigli che dispensa per promuovere i suoi integratori si configurano come reato. A processo con il fratello Roberto (suo socio dell’azienda Life 120 Italy), dovrà rispondere di esercizio abusivo della professione medica.

Panzironi: 'Non prometto niente'

Va precisato che le accuse avanzate dal pm risalgono al 2018 e che per ora Panzironi - in assenza di una sentenza che attesti in maniera definitiva le violazioni ipotizzate - continua a trovare spazio in diverse trasmissioni tv. Recentemente, l'imprenditore esperto di diete, si è difeso ai microfoni della trasmissione Rai "La Vita in Diretta" dichiarando che si limita a parlare di Corretta alimentazione sottolineando come i suoi suggerimenti nutrizionali si basino su ricerche reperibili in rete."Non prometto niente - si è difeso - riporto solamente studi scientifici che prendo dal web su siti specializzati".

La dieta Life 120 ricorda quella chetogenica o paleo; si basa, essenzialmente, su proteine di pesce, carne ed uova e bandisce quasi completamente carboidrati e gli alimenti raffinati. In definitiva, se si vuole spegnere la 120° candelina, secondo Panzironi, bisogna dire addio al pane, alla pasta, al riso, alle patate, ai latticini e, ovviamente, ai dolci. Anche la frutta (ricca di zuccheri) e le verdure (soprattutto quelle ricche di fibre insolubili) vanno consumate con moderazione.

Per compensare le fibre e le vitamine che non vengono apportate da una variegata alimentazione si può, invece, ricorrere ad una pillola Life 120 (sponsorizzata e venduta dalla Life 120 Italy).