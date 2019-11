Sono ore di ansia ed angoscia in provincia di Mantova. A Casatico (frazione di Marcaria, famosa per aver dato i natali a Baldassarre Castiglione) è scomparsa Lorena Saviola, imprenditrice 45enne molto conosciuta nella zona. La sera di Halloween, la donna, è uscita dalla sua abitazione a piedi e non vi ha più fatto ritorno.

A dare l'allarme è stato il marito, che sui social ha lanciato anche un accorato appello.

Esce di casa e sparisce nel nulla

Come ogni sera alle ore 19, anche giovedì 31 ottobre, Lorena, ha chiuso il suo minimarket di via Fiume a Casatico di Marcaria e, dopo aver riaccompagnato a casa in macchina la madre, è rientrata nella sua abitazione, sempre nel piccolo centro in provincia di Mantova.

Dopo poco, però, la 45enne è uscita nuovamente - stavolta a piedi - e ha fatto perdere le sue tracce.

Quando il marito Gianluca Antonio è rincasato, intorno, alle 20, non l'ha trovata. L'uomo ha raccontato l'assenza della moglie lo ha subito preoccupato: da lì a poco, infatti, avrebbero dovuto incontrare degli amici per cena.

Gianluca ha quindi provato a chiamarla al telefono e, non ricevendo risposta, l'ha cercata dai familiari, ma senza fortuna. Quando, dopo qualche ora, si è accorto che la moglie era fuori senza soldi, senza telefono e senza documenti si è recato al Comando Stazione Carabinieri di Marcaria per presentare denuncia di scomparsa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Le ricerche e l'appello del marito

Subito le forze dell'ordine hanno attivato il protocollo e, gli uomini dell'Arma - coadiuvati da Vigili del Fuoco, Protezione civile ed unità cinofile - hanno avviato l'attività di ricerca. Nelle scorse ore si è provveduto ad allestire un centro di coordinamento nei pressi della piazza e si sono alzati in volo un elicottero e dei droni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per il momento, però, non c'è traccia di Lorena Saviola: la donna sembra essere svanita nel nulla.

Da quanto ricostruito finora, la quarantacinquenne, dopo essere uscita dalla sua abitazione, si è incamminata verso Marcaria: le telecamere installate in un'azienda agricola della zona l'hanno, infatti, ripresa lasciare a piedi la frazione di Casatico. Dov'era diretta? E' forse uscita senza macchina né documenti perché pensava di rientrare subito?

Il marito Gianluca Antonio, non riesce a darsi pace e non si sa spiegare cosa possa essere accaduto alla moglie. Ieri, dalla sua pagina Facebook, ha voluto lanciare un accorato appello: "Aiutateci vi prego". Poi, rivolgendosi alla sua Lory l'ha implorata di ritornare: "Qualsiasi cosa sia successo - ha dichiarato - la risolviamo". Il post ha ricevuto, subito, centinaia di condivisioni: Lorena è molto conosciuta nella provincia di Mantova: è infatti la proprietaria dei minimarket "La Butega" di Casatico e di Gazoldo degli Ippoliti.