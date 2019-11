Un dramma risalente al 1994 che non ha mai smesso di far soffrire la famiglia di Al Bano e Romina: la loro figlia di 23 anni, Ylenia, è infatti scomparsa nel gennaio di quell'anno in America. I due genitori da allora non l'hanno mai dimenticata, e oggi Romina ha deciso di fare un appello pubblico a Chi l'ha visto e tramite i propri social per cercare di scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa della giovane italiana.

Lo straziante appello di Romina Power, alla ricerca della figlia Ylenia Carrisi

Rompendo il consueto riserbo della famiglia Carrisi e Power sulla delicata vicenda inerente alla scomparsa della figlia, Romina Power ha deciso di registrare un video appello, che nella serata del 20 novembre è andato in onda durante la trasmissione "Chi l'ha visto" di Rai 3.

La celebre cantante ha spiegato di ritenere che la figlia sia ancora in vita.

Per questo la donna si è appellata a tutti coloro che possano aver incontrato la giovane Ylenia e avere informazioni sulle sue condizioni. La speranza di tutti è di ricostruire quanto accaduto in quel tragico 1994 e cosa le sia in effetti accaduto.

La donna ha aggiunto di voler dedicare il mese di novembre a sua figlia, perchè la figlia di Al Bano è nata proprio in quel mese, precisamente il 29. Per questo, quindi, Romina condividerà tutti i giorni di questo mese sui social una foto ritraente la giovane Ylena, in modo di sensibilizzare il grande pubblico sulla scomparsa della ragazza e poter raccogliere quante più informazioni possibili sulle sue sorti.

"Non ho mai smesso di sperare di riabbracciarla" spiega la Power. Nel corso della trasmissione di Rai 3 sono stati mostrati anche delle invecchiamenti delle foto della figlia di Al Bano, con lo scopo di aiutare le indagini.

La misteriosa scomparsa della giovane Ylenia Carrisi

La figlia di Al Bano e Romina, Ylenia, aveva 23 anni quando si sono perse le sue tracce. Le ultime notizie certe riguardo le sue sorti risalgono al 1° gennaio del 1994.

Sono passati da allora quasi 26 anni e ancora i suoi cari non hanno potuto conoscere la verità sulla sua scomparsa.

La donna era in America sulle tracce di un misterioso santone, che dovrebbe in effetti aver incontrato e con il quale ha probabilmente affittato una camera in uno squallido motel, che oggi non esiste più. Un testimone molto discusso ha poi riferito di aver visto una donna, quella notte, suicidarsi nel fiume, ma non vi è nessuna prova certa che quella donna fosse Ylenia.

Mentre Romina Power ha specificato pubblicamente di credere che la sua Ylenia sia ancora in vita, suo padre Al Bano preferisce in genere non esprimersi sulla vicenda, e non l'ha fatto neanche in questa occasione. In passato però l'uomo ha lasciato intendere di pensare che la figlia sia oramai deceduta.