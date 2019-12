Lisa Sartori ancora non si trova. La 16enne di Lana (piccolo centro del Burgraviato, nei pressi di Merano, nella provincia autonoma di Bolzano), manca dal 19 novembre scorso. Quel giorno, avrebbe dovuto raggiungere un'amica a Silandro (cittadina altoatesina distante una quarantina di km). La ragazzina, però, non è mai arrivata a destinazione.

La mamma, Barbara Ganterer, sui social ed in tv, ha lanciato un accorato appello. Anche "Chi l'ha visto?" ed altre trasmissioni nazionali si stanno occupando dell'inquietante scomparsa.

La scomparsa di Lisa Sartori

Martedì 19 novembre, Lisa Sartori è uscita di casa dicendo a mamma Barbara che sarebbe andata da un'amica a Silandro. Dunque, si sarebbe recata nella vicina Sinigo per prendere, alle ore 16, il bus per la stazione di Merano. Da lì, poi, avrebbe raggiunto la val Venosta in treno. La ragazzina, però, è sparita nel nulla e non è più rientrata nella sua abitazione di Lana.

La signora Barbara Ganterer, dopo aver cercato invano di mettersi in contatto con lei, si è recata dai carabinieri e ha sporto denuncia di scomparsa.

Poi, nella speranza di riabbracciare al più presto la figlia, ha voluto lanciare un appello anche sui social. Il post è stato condiviso centinaia e centinaia di volte, ma di Lisa - una bellissima ragazza con qualche esperienza da fotomodella (ha posato per Südtirols Fotomodel) - non c'è traccia.

Il caso anche a 'Chi l'ha visto?'

Lisa Sartori, in passato, non si è mai allontanata da casa senza dir nulla. I genitori, non riescono a darsi pace e non sanno spiegarsi cosa possa essere accaduto. Forse, la ragazza, è ospite di qualche amica/o, ma se così, come mai, dopo quasi un mese d'assenza ancora non dà più notizie?

Mercoledì 11 dicembre, anche "Chi l'ha visto?" ha voluto dedicare ampio spazio al caso della sedicenne di Lana. La mamma della ragazza è intervenuta durante la trasmissione e ha raccontato il suo dramma ai numerosi telespettatori di Federica Sciarelli. Barbara Ganterer, ha anche ricordato che la figlia, alta 1,67 cm (corporatura esile), porta i capelli lunghi castani (con riflessi rossi) e ha gli occhi scuri. Inoltre, ha dei tatuaggi sia sulle gambe che sulle braccia. Il giorno della scomparsa indossava un cappotto nero, leggings neri e scarpe da ginnastica.

Con sé ha solo la carta d'identità ed il telefono cellulare (che però è spento). La donna, visibilmente provata, ha implorato chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento della ragazza di mettersi in contatto con lei, con la redazione della trasmissione Rai o con le forze dell'ordine. "Aiutatemi a trovarla" ha concluso.

Nei giorni scorsi, una segnalazione, giudicata in un primo momento attendibile, è stata verificata dai carabinieri. Purtroppo, però, si è presto scoperto che la ragazza avvistata non era Lisa Sartori.