Un ragazzo di 17 anni è andato in coma etilico durante i festeggiamenti del Natale. I suoi amici lo hanno filmato con i propri smartphone per poi diffondere il video su WhatsApp. Fortunatamente la vicenda non è finita in tragedia grazie all'intervento dei sanitari: il ragazzo è ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.

Festa privata nel modenese: finisce in coma etilico e gli amici lo filmano poco prima

Durante una festa privata, in un comune sull'appennino modenese, la notte della vigilia di Natale poteva finire in tragedia per uno degli invitati.

Un ragazzo diciassettenne, infatti, a causa dell'abuso di alcool è finito in coma. Secondo quanto raccontato da Il Resto del Carlino, gli amici maggiorenni avrebbero filmato il giovane mentre, in preda all'alcool, riusciva a stento a parlare. Subito dopo il ragazzo è finito in coma, mentre gli altri continuavano a festeggiare. Il diciassettenne ha rischiato anche di andare in ipotermia, poiché ha passato del tempo per terra, fuori, nella notte gelida. Quando gli amici si sono resi conto che il ragazzo non rientrava, si sono preoccupati e, vedendolo ormai violaceo, lo hanno caricato in macchina e trasportato in ospedale.

L'intervento del personale medico è stato immediato e, solo grazie a questo, il giovane adesso è fuori pericolo di vita. Probabilmente, l'abuso di alcool gli sarebbe stato fatale se non avesse raggiunto in tempo l'ospedale. I carabinieri stanno indagando sul caso per capire come si è svolta la serata e per fare chiarezza anche sui video degli invitati.

Gli inquirenti hanno già recuperato alcuni filmati per chiarire l'accaduto

I carabinieri dovranno stabilire se i ragazzi abbiano girato i video ignari della situazione del loro amico o se lo abbiano filmato di proposito. Secondo le prime indiscrezioni, la festa si sarebbe svolta in una villa privata, organizzata da un maggiorenne che, con una quota di 10 euro a testa, avrebbe somministrato alcolici a tutti gli invitati. Tra questi c'era anche il diciassettenne che, molto probabilmente, quando l'alcool ha iniziato a manifestare i suoi effetti, è uscito dalla villa per prendere un po' d'aria.

Gli amici lo avrebbero seguito, filmandolo mentre "giocavano" a lanciarlo l'uno contro l'altro e ironizzando sulle sue condizioni. Il gioco pericoloso poteva finire ancora peggio se i ragazzi non avessero compreso la gravità della situazione: il loro amico era ormai in coma etilico. Solo a quel punto il diciassettenne è stato trasportato in ospedale e la festa è finita, ma i video hanno continuato a circolare sui loro smartphone. Alcuni filmati sarebbero già in mano alle Forze dell'Ordine che stanno lavorando per fare chiarezza sul giovane diciassettenne che al momento non è più in pericolo di vita.