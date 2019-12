È stato scoperto e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Bianco l’uomo che, qualche giorno fa, aveva pubblicato in rete un video dove si vedeva lo stesso intento a esplodere alcuni colpi con una scacciacani davanti ad un bar di Palizzi Marina (Reggio Calabria) e in direzione di autovetture parcheggiate e case presenti nelle zone limitrofe. Destinatario di denuncia anche il proprietario del bar del paese, al corrente di quanto accaduto, complice e autore del video.

L’uomo, protagonista del video diventato virale poco dopo la pubblicazione, durante la ripresa effettuata con uno smartphone ballava ed esplodeva colpi con l’arma inoffensiva di sua proprietà.

Spara colpi con una scacciacani e pubblica il video: due soggetti denunciati

Secondo quanto mostrato in un video che da giorni circola sul web e sui social Network, e secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche locali, un 48enne originario di Milano, qualche giorno fa ha sparato alcuni colpi con una scacciacani inoffensiva in direzione di autovetture e abitazioni a Palizzi Marina. L’uomo, quella mattina si trovava in compagnia del gestore del bar, un 41enne del luogo. Il bar in questione è sito nella piazza della cittadina calabrese, un luogo solitamente frequentato da adulti e bambini.

La messa in rete del video e le polemiche create dagli utenti dei vari social network hanno attirato l’attenzione degli agenti del Comando dei Carabinieri di Bianco, che durante la mattinata di domenica hanno bussato alle porte dei due uomini protagonisti della vicenda e hanno dato il via ad accurate perquisizioni terminate con il sequestro della pistola scacciacani e delle munizioni annesse. Entrambi gli uomini, dopo quanto accaduto sono stati proposti all'Autorità competente che stabilirà la giusta misura di prevenzione.

Secondo quanto appreso da alcune fonti giornalistiche locali, i due uomini sarebbero stati smascherati e identificati proprio grazie al video e ai loro profili presenti sul social Network Facebook. Il bar, luogo di ritrovo abituale degli abitanti di Palizzi Marina, già in passato era stato al centro di numerosi episodi di cronaca anche di maggiore rilevanza e gravità.

I carabinieri della Compagnia di Bianco, dopo quanto accaduto e per paura che questo gesto possa essere emulato da giovani e non, dopo gli ultimi accertamenti e le ultime verifiche sul caso che verranno effettuate nei prossimi giorni, chiederanno come lecito la rimozione del video dalla rete e dai vari social network, così da evitare che il video possa finire in mani sbagliate e si possano creare situazioni di pericolo.