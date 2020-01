Paura nella notte di Capodanno all'Hotel Excelsior di Bari, dove durante il veglione per festeggiare l'arrivo del 2020 è venuto giù all'improvviso un controsoffitto che si trovava proprio sopra alla sala ricevimenti dove vi erano circa 100 persone.

Tutto è accaduto intorno all'una della notte, subito dopo la cena e l'esibizione di una band musicale. Da lì a breve si sarebbe dovuta svolgere una serata danzante: purtroppo tutto è stato sospeso proprio per il dramma che si è consumato. La parte dell'immobile crollata ha provocato 6 feriti, di cui solo uno sarebbe in gravi condizioni in quanto avrebbe riportato serie contusioni.

Nessuno di loro però sarebbe in pericolo di vita.

I testimoni: 'La musica è andata avanti nonostante i feriti'

Il quotidiano Repubblica ha pubblicato le testimonianze di alcuni ospiti della serata. Uno di loro ha raccontato addirittura che la musica, all'interno della sala ricevimenti, sarebbe continuata come se nulla fosse successo nonostante si sapeva che c'erano stati dei feriti. Inoltre, sempre dai racconti pubblicati sulle pagine online della testata suddetta, si apprende di come sia caduta solo la parte del soffitto che si trovava in corrispondenza delle casse acustiche.

Forse, ma questo è tutto da appurare, il cedimento è avvenuto per le vibrazioni provocate dagli strumenti musicali. Le esatte cause sono comunque al vaglio degli inquirenti.

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenute subito diverse ambulanze del 118 insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato: gli agenti hanno provveduto ad ascoltare le persone, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area. Una ragazza ha riferito che lei e una sua amica erano molto vicine alla zona del crollo, mentre un'altra persona ha informato che i soccorsi sono stati chiamati da loro e non dagli organizzatori.

Indagini in corso

Adesso sono in corso le relative indagini per capire che cosa sia successo in quella sala dell'Hotel Excelsior. L'albergo è uno dei più rinomati dell'intera città di Bari ma anche della Puglia, e si trova nel pieno centro del capoluogo di regione, ovvero in via Giulio Petroni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dall'estramurale Capruzzi.

L'episodio ha destato incredulità e sgomento e la notizia è diventata virale non appena è stata pubblicata sui giornali. Al momento quindi si attendono ulteriori riscontri investigativi, e solo dopo l'inchiesta avviata delle competenti si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio, il quale ha rovinato sicuramente la festa di tanti baresi che volevano solo passare in allegria e spensieratezza l'ultima serata del decennio.