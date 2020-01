L'uomo più basso del mondo è morto ieri in un ospedale di Pokhara, in Nepal. Si chiamava Khagendra Thapa Magar, aveva 27 anni ed era nato nel distretto di Baglung. Per il giovane è stata fatale una polmonite che lo ha costretto ad entrare e uscire dall'ospedale diverse volte nell'ultimo periodo.

Il padre ricorda commosso la nascita del figlio: 'Stava nel palmo di una mano'

Magar - che viveva con i genitori Roop Bahadur e Dhan Maya non lontano dall'ospedale in cui è deceduto - ultimamente ha affrontato dei problemi cardiaci, di asma e di polmonite, hanno dichiarato gli amici vicini a lui.

''Non è la prima volta che si ammala di polmonite, ma questa volta è stato colpito anche il suo cuore e non ce l'ha fatta'', ha spiegato il fratello Mahesh Thapa Magar. Il padre ricorda commosso il figlio maggiore quando appena nato pesava soltanto 600 grammi: ''Era talmente piccolo che occupava il palmo di una mano e fargli il bagnetto era così complicato'', ha confessato.

Khagendra non si è mai definito un uomo piccolo, anzi. ''Mi considero un uomo grande'', diceva. Il suo sogno era quello di comprare una casa idonea per lui e per la sua famiglia con il denaro ottenuto grazie al titolo assegnatogli.

Il ragazzo era stato dichiarato l'uomo più basso del mondo - in grado di camminare - nel 2010, quando aveva appena compiuto 18 anni. Magar perse il titolo quando fu battuto dal nepalese Chandra Bahadur Dangi, alto 54.6 centimetri. Si riprese il titolo di uomo più basso del pianeta nel 2015, in seguito alla scomparsa di Dangi a 75 anni per la stessa causa, una polmonite. Ora la qualifica è passata al colombiano Edward Hernandez, alto 70.21 centimetri.

Il Guinness World Records su IG: 'Un onore conoscerlo'

Per via del suo titolo aveva viaggiato parecchio, soprattutto in Europa e in America, presenziando in diversi programmi televisivi. ''Siamo davvero molto tristi nell'apprendere la notizia che Khagendra Thapa Magar non è più insieme noi'', ha affermato Craig Glenday, il direttore editoriale del Guinness World Records.

Sul profilo Instagram del Guinness World Records appare un post con una foto di Magar sorridente.

Viene ricordato così: ''Il suo sorriso era così contagioso da sciogliere il cuore di chiunque l'abbia mia incontrato. Come sanno le persone di statura molto bassa, la vita può essere difficile quando si pesa solamente 6 kg all'interno di un mondo costruito per persone di altezza media. Di certo però Magar non ha lasciato che le sue piccole dimensioni gli impedissero di ottenere il massimo dalla vita.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Curiosità

Per noi è stato un onore conoscerlo e conoscere la sua famiglia, oltre che un privilegio condividere con il mondo intero la sua storia''.