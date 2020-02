Si ritorna a parlare di Coronavirus, ormai al centro della Cronaca Nera italiana ed estera degli ultimi giorni e che sta provocando un alto numero di contagi e diversi casi di morte accertata. Il virus tanto temuto, diffusosi inizialmente nella città di Wuhan, in poco tempo ha raggiunto diverse nazioni tra cui l’Italia dove sembra si stia diffondendo a macchia d’olio da Nord a Sud colpendo principalmente persone con patologie pregresse ma non solo.

Nell'ultimo periodo, sono stati registrati numerosi casi di contagio da Coronavirus soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e negli ultimi giorni sembra che il virus abbia colpito anche il Sud Italia con un caso accertato a Palermo, un caso in Campania e un caso diramato qualche minuto fa da alcune fonti giornalistiche locali ed accertato poco fa, riguardante un paziente asintomatico giunto in Calabria, precisamente a Cetraro (Cosenza), da uno dei comuni della 'zona rossa' del Lodigiano.

Il paziente, dopo il suo arrivo in Calabria è stato sottoposto ai controlli specifici ed al tampone al quale è risultato positivo.

Coronavirus: primo caso accertato in Calabria

È risultato positivo al test sul Coronavirus il paziente in arrivo a Cetraro da una delle “zone rosse” del lodigiano. La notizia è stata diffusa dall'attuale Governatore della Calabria Jole Santelli che ha sottolineato che il paziente in questione, sin dal suo arrivo è stato preventivamente posto in isolamento domiciliare per prevenire ed evitare qualsiasi tipo di contagio.

Jole Santelli, nuovo governatore della Calabria, ha precisato che il paziente in questione è asintomatico e che su di lui, che momentaneamente si ritrova in totale isolamento, saranno effettuati ulteriori controlli che potranno smentire o confermare il risultato del tampone divenuto prassi per individuare la presenza del Coronavirus.

La Santelli ha specificato tramite una nota diramata da numerose fonti giornalistiche locali che attualmente l’Istituto Superiore di Sanità sta lavorando per avere il prima possibile i risultati dei test, e che la stessa è in continuo contatto con il Ministero della Salute per stabilire le giuste precauzioni del caso, e per applicare il protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali diramate in contemporanea con la diffusione del virus.

Coronavirus: la situazione nel resto del mondo

Nel frattempo il tanto temuto Coronavirus sta raggiungendo anche numerosi paesi della zona Estera diffondendosi molto più rapidamente del previsto: in Nigeria un italiano rientrato da Milano è risultato positivo al Coronavirus, mentre nel Regno Unito attualmente risultano 17 gli elementi contagiati.

Anche in Irlanda del Nord e in Galles vi sono due persone, entrambe provenienti dall'Italia settentrionale, risultate positive al Coronavirus, mentre l’Olanda ha annunciato proprio qualche minuto fa la notizia del primo elemento contagiato da Coronavirus, un italiano rientrato qualche giorno fa dal Nord Italia.