L'emergenza del nuovo Coronavirus spaventa ormai il mondo. Il nostro Paese, uno dei più colpiti su scala planetaria, secondo gli ultimi dati aggiornati dalla Protezione Civile Nazionale conta 1.016 vittime da Covid-19. In questi giorni la pericolosa malattia sembra diffondersi in tutta Europa e non solo. Proprio nella giornata di ieri, 11 marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha infatti dichiarato lo stato di pandemia. Così come succede in tutti gli eventi di portata globale, di tanto in tanto si palesano teorie della cospirazione o altre curiosità sui casi del momento.

A proposito del coronavirus in queste settimane sul web sta avendo successo la notizia di una veggente statunitense, Sylvia Browne, che secondo molti appassionati di esoterismo avrebbe previsto con precisione l'avvento del male che attualmente sta preoccupando i cittadini italiani.

La scrittrice e veggente: 'Nel 2020 diventerà prassi indossare guanti chirurgici e mascherine in pubblico'

La Browne espone questa sua "visione degli eventi" nel suo libro "End of days" del 2008, che tradotto in italiano vuol dire letteralmente "La fine dei giorni".

In un capitolo dell'opera, a pagina 210, la veggente parla di una malattia simile ad una polmonite che nel 2020 si sarebbe diffusa in tutto il mondo e che proprio per questo motivo sarebbe diventato prassi indossare mascherine e guanti in pubblico. Dobbiamo precisare, questo per dovere di cronaca, che le teorie della Browne non sono prese in seria considerazione dagli scienziati e che, in questo caso, si potrebbe trattare benissimo di coincidenze.

Il Covid-19 è comunque una malattia che per certi versi assomiglia ad una polmonite acuta: i sintomi più comuni sono febbre e tosse, uniti a problemi respiratori che possono essere più o meno gravi.

La malattia tornerà fra dieci anni secondo l'autrice del libro

La Browne nel suo scritto informa che la malattia in questione così come arriverà se ne andrà causando un inverno di panico assoluto nella popolazione mondiale salvo poi terminare entro l'estate 2020.

La stessa però tornerà dopo dieci anni cogliendo tutti nuovamente di sorpresa. Questa polmonite descritta dalla veggente americana sarà inoltre refrattaria ad ogni tipo di cura. I libri della Browne sono stati tradotti in italiano da Mondadori e secondo quanto riferiscono i media internazionali tutti parlavano delle sue doti medianiche sin da quanto era bambina. La donna ha anche collaborato con la FBI ad oltre 100 casi di sparizione, anche se gli inquirenti statunitensi non hanno mai risolto alcun caso grazie alle sue visioni. Su vari siti debunker ci si sta interrogando sulla reale fondatezza della profezia della scrittrice americana.