In Lombardia, precisamente nel pavese, ci sono alcuni paesini che non hanno registrato alcun contagiato da Coronavirus. Il caso più emblematico è rappresentato da Ferrera Erbognone, un paese che si trova poco lontano da Sannazzaro de Burgondi. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, le autorità sanitarie sono pronte a scoprire il perché in questo luogo non ci siano stati infetti da Covid-19. Il segreto, se così si può dire, potrebbe risiedere proprio nel sangue dei suoi abitanti e per questo si sta approntando uno studio ematologico specifico per poterne capire di più.

I test saranno condotti dal personale specializzato dell'Istituto Neurologico Mondino di Pavia.

Diffuso un avviso alla cittadinanza

Secondo quanto riferisce SkyTg24 sulle sue pagine online, il primo cittadino di Ferrera, Giovanni Fassina, ha fatto diffondere un apposito avvisto alla cittadinanza con il quale si avvertono gli abitanti che è possibile prenotarsi al test fino al prossimo 2 aprile. I prelievi verranno effettuati in un laboratorio con sede a Sannazzaro. Gli scienziati sperano di poter trovare nel sangue degli abitanti eventuali anticorpi che potrebbero proteggere le persone dal contagio.

Sarebbe una scoperta scientifica di non poco conto, che vorrebbe dire tanto nella lotta al Covid-19, malattia che sta destando apprensione in tutto il mondo e che ha già provocato oltre 8.000 vittime solo nel nostro Paese. Proprio la Lombardia è la regione più colpita: la situazione è drammatica a Bergamo dove si registrano ben 1.000 morti. Livio Tronconi, direttore generale del Mondino, ha riferito che i risultati che si otterranno da questo studio verranno condivisi sia con l'ospedale San Matteo di Pavia, sia con l'intera regione Lombardia tramite il comitato scientifico istituito per l'emergenza coronavirus.

Il sindaco di Ferrera è anche medico

Fassina non solo è sindaco della cittadina, ma nella sua vita non politica svolge la professione di medico. Ferrera Erbognone ha più o meno un migliaio di abitanti e proprio per questo diventerà oggetto di studio. Nelle prossime ore la Protezione Civile Nazionale diffonderà i nuovi numeri del contagio e dei morti in Italia. Nelle scorse ore il Governatore Attilio Fontana ha fatto sapere che in Lombardia da oggi in poi si faranno tamponi anche sulle persone che mostrano un solo sintomo, come tosse o febbre.

Prima di ciò il tampone veniva fatto solo alle persone che giungevano in ospedale con sintomi riconducibili al virus cinese. Covid-19 ormai ha colpito tutte le nazioni del mondo e proprio poco fa è stata diffusa la notizia che il Premier britannico Boris Johnson è stato trovato positivo al test.