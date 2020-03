Sui social è bufera per la celebre conduttrice di Forum Barbara Palombelli. La donna, nell'ultima puntata di Stasera Italia, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni poco carine nei confronti del Sud Italia e per questo è stata accusata di razzismo. Il video delle affermazioni fatte ieri sera su Rete 4 è diventato virale e su Twitter piovono commenti di disapprovazione.

Palombelli: 'Al Nord persone più ligie che lavorano'

La moglie di Francesco Rutelli, nel corso dell'ultima puntata di Stasera Italia, domanda ai suoi ospiti: 'Oggi è venuto fuori che il 90% delle vittime del Codiv-19 sono abitanti del Nord Italia.

Come mai, cosa può essere? Ci sono persone più ligie e che quindi vanno tutte a lavorare? Come mai c'è questa esplosione al Nord?'. Lo scivolone di Barbara Palombelli ha provocato non poco stupore nei telespettatori, i quali si sono immediatamente schierati contro di lei, definendola razzista e poco competente per fare 'informazione' in diretta tv in un momento così delicato per l'Italia.

Il nostro paese - che si trova in piena emergenza Coronavirus - è stato 'blindato': è quasi tutto chiuso, eccetto le attività essenziali per la sopravvivenza, le industrie e le fabbriche, a patto che adottino misure di sicurezza adeguate.

Ognuno è chiamato a rispettare le direttive del Governo, cioè uscire di casa soltanto per 'comprovate esigenze lavorative', per fare la spesa, andare in farmacia o per altre situazioni di estrema emergenza. La Lombardia resta la regione più flagellata dal Covid-19, con oltre 22000 contagi. La regione non sta attraversando un momento facile, gli ospedali e i cimiteri sono al collasso, mentre Attilio Fontana ha chiesto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di adottare misure ancora più restrittive per contenere l'epidemia.

Palombelli al centro delle critiche: 'Stupido luogo comune, che pena'

Intanto, la caduta di stile della conduttrice di Forum ha fatto insorgere i social. Su Twitter piovono pesanti post di dissenso: 'Ecco un esempio di razzismo in piena emergenza Coronavirus, quindi per lei al Sud siamo scansafatiche? Mi fa pena lei e la tv che permette questi insulti', 'Quindi a Nord ci sono i lavoratori e a Sud i pelandroni.

Ti sono grata però perché ci dimostri che i cre... invece sono dappertutto', 'Da una giornalista come lei non mi aspettavo che cadesse in un luogo comune così stupido, che delusione'. E ancora: 'L'informazione di cui faremmo tranquillamente a meno', 'Lavori solo perché sei la moglie di Rutelli', 'In questo momento la gente ha bisogno di essere informata e rassicurata, non ha bisogno di sentire le peggio idiozie'.

Il Codacons - l'associazione in prima linea nella difesa dei diritti dei consumatori - avrebbe chiesto l’intervento del Garante per le Comunicazioni per sospendere immediatamente la trasmissione Stasera Italia.

Se questo non dovesse avvenire, l'associazione è pronta ad un boicottaggio come forma di protesta.