Jonathan Tarquinio, un uomo di 35 anni, ha perso la vita a Terracina, nei pressi della rupe del Monte Giove, nella giornata di ieri, sabato 28 marzo. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente: l'uomo sarebbe scivolato mentre cercava di rintracciare il drone, scomparso dal suo raggio d'azione. Tutta la comunità è profondamente sconvolta per la tragica perdita del giovane, molto conosciuto in zona.

Terracina: Jonathan Tarquinio ritrovato privo di vita nei pressi del Monte Giove

La tragedia si è consumata ieri sera a Terracina. Jonathan, titolare di un'agenzia immobiliare, si era recato sul Monte Giove per far volare un drone, quando ad un certo punto ne ha perso le tracce. Il 35enne ha telefonato ad un suo amico istruttore per capire come ritrovarlo ed ha ricevuto le istruzioni per poter rintracciare il velivolo tramite il segnale Gps. La richiesta dei soccorsi è pervenuta proprio da parte dell'amico che, preoccupato, si è rivolto alle Forze dell'ordine in serata.

Non avendo ricevuto alcuna telefonata da parte di Jonathan come gli aveva raccomandato di fare, l'istruttore ha lanciato l'allarme. Sul posto, nei pressi della località all'altezza del km 102 dell'Appia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. La squadra ha avviato le ricerche sul territorio e, dopo poco, ha ritrovato il corpo esanime dell'uomo, vicino al ristorante l'Ostricaro. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare il 35enne con un massaggio cardiaco ma, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il 35enne, appassionato di velivoli, stava facendo volare il suo drone quando ne ha perso le tracce

Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, il giovane potrebbe essersi avventurato nella ricerca del drone, una delle sue passioni. Probabilmente, provando a rintracciare il velivolo, Jonathan si è provocato delle gravi ferite scivolando sul terreno scosceso.

Le Forze dell'ordine hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente ed accertare le cause che hanno portato alla morte dell'agente immobiliare.

La comunità di Terracina piange la perdita improvvisa di Jonathan Tarquinio, figlio di Anna e Biagio, titolari dell'Hostaria del Vicoletto, molto conosciuta in tutta la provincia. Sui social sono molti i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia, molto stimata e rispettata da tutti. Come da decreto ministeriale i funerali non saranno celebrati, ma sarà tenuto un rito funebre presso il cimitero il 30 marzo: potranno essere presenti soltanto i familiari di Jonathan Tarquinio.