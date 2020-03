Il Messaggero ha immortalato il leader della Lega Matteo Salvini in via del Tritone, a Roma, mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini. Nello scatto i due non rispettano nessuna delle note regole per contrastare il contagio da Coronavirus, in primis il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro. Sarebbe inoltre buona norma indossare guanti e mascherina, altro invito sanitario ignorato dai due.

Matteo Salvini beccato senza guanti e mascherina

Ieri Matteo Salvini è stato pizzicato a spasso per il centro di Roma, mentre teneva la mano della fidanzata Francesca Verdini.

Il nostro Paese sta affrontando un momento di crisi profonda: il Governo ha infatti emanato un decreto che 'blinda' l'Italia e costringe i cittadini a restare in casa. Gli italiani possono uscire unicamente per andare a lavorare, fare la spesa, comprare i medicinali o per altre situazioni di emergenza. Ad ognuno è richiesta la massima responsabilità e un'autocertificazione compilata e firmata quando effettua spostamenti, pena la possibilità di essere denunciati. Immediate sono state quindi le critiche da parte del Partito Democratico al leader della Lega beccato in giro per Roma senza rispettare le prescrizioni.

Salvini: 'Solo quelli di sinistra possono fare la spesa?'

La risposta di Salvini non si è fatta aspettare. L'ex ministro ha risposto sui social alle accuse con un post in cui ammette di essere uscito per fare la spesa: 'Sì, confesso. Sono andato con la mia fidanzata sotto casa mia a fare la spesa. Possono andare a far la spesa solo quelli di sinistra? Dovrebbero risparmiare energie e occuparsi di cose utili per fronteggiare l'emergenza'.

Matteo Salvini afferma di essere uscito a comprare pane, pasta, latte e formaggio, ma non spiega come mai lui e la sua compagna non avevano i guanti e la mascherina. Come non spiega il perché siano usciti in due per fare rifornimento alimentare quando il decreto parla chiaro: soltanto una persona per famiglia dovrebbe farlo.

La critica di Mastella: 'Vergognoso, i leader sono altri'

Sulla vicenda è intervenuto anche Clemente Mastella - sindaco di Benevento: 'Se non si tratta di un fotomontaggio, è un episodio vergognoso.

Salvini ha l'aria da scampagnata al sole nella Capitale. I sindaci stanno pregando i cittadini di rimanere nelle proprie case e Salvini, con disinvoltura, va a passeggio senza precauzioni. Una vergogna per tutte quelle famiglie che stanno facendo sacrifici per stare in casa. I leader veri danno il buon esempio e non il cattivo'. Simile nella natura il commento del vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo: 'Salvini viola regole che valgono per tutti i cittadini. È l'ennesima dimostrazione di come continua a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca e la dimostrazione è il calo di consensi verso Salvini e verso la Lega che i sondaggi testimoniano.

In questo momento di forte emergenza vuole serietà, verità e risposte'.