Sale ancora il numero dei pazienti affetti da Coronavirus in Abruzzo: negli ultimi due giorni, purtroppo, sono stati registrati oltre 120 nuovi casi che hanno fatto crescere il computo totale delle persone colpite da Covid-19 da inizio pandemia a 1.563.

Al 3 aprile, sono 146 in totale i cittadini che hanno perso la vita nella regione abruzzese, mentre 116 sono i guariti. Per quanto riguarda questi ultimi, sono 102 quelli che, dopo aver manifestato delle sintomatologie associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e i restanti 14 sono coloro che, una volta superata l'infezione, sono risultati negativi per due volte consecutive ai test.

L'assessore alla salute Nicoletta Verì ha invitato la cittadinanza a fare attenzione alle truffe: "Non c'è nessun incaricato delle Asl, della Regione o delle associazioni di volontariato che bussa alle porte dei cittadini per eseguire tamponi a domicilio. Si tratta di vergognosi tentativi di truffa, che vanno immediatamente segnalati alle forze dell'ordine. Purtroppo c'è chi - ha proseguito la Verì - in un momento così drammatico, approfitta per mettere in atto raggiri ai danni dei cittadini, soprattutto dei più anziani".

Coronavirus in Abruzzo: aggiornamento del 3 aprile

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 66 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus. Come riporta il sito ufficiale della Regione Abruzzo, fino ad oggi, dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 11.890 test, 7.083 dei quali hanno dato esito negativo.

Sono 13 i pazienti dichiarati deceduti per coronavirus in base ai test effettuati nelle ultime ore (si ricorda che alcuni decessi si riferiscono ai giorni scorsi, la cui positività però è stata confermata il 3 aprile).

La maggior parte delle persone che hanno perso la vita risiedeva in provincia di Pescara (7), 4 nella provincia di Chieti, un decesso nel comune di Tagliacozzo (L'Aquila) e uno a Bisenti (Teramo).

La situazione nelle Asl abruzzesi

Gran parte dei pazienti affetti da Covid-19 sono in carico presso l'Asl di Pescara (669), seguita da quella di Teramo (418). Gli altri, invece, fanno riferimento alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti (310 casi complessivi), 166 alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Stando al bollettino del 3 aprile, sono 76 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, invece risultano 361 coloro che si trovano negli ospedali abruzzesi in terapia non intensiva (124 in provincia di Pescara, 94 in provincia di Teramo, 80 in provincia di Chieti e 63 presso la provincia dell'Aquila).

La Regione Abruzzo ha anche comunicato che ci sono 864 pazienti in isolamento domiciliare e sottoposti a sorveglianza attiva da parte delle Asl territoriali.

Clinica privata San Raffaele di Sulmona: sale a 30 il numero dei contagiati

L'agenzia Ansa ha riportato che presso la clinica privata San Raffaele di Sulmona, specializzata in riabilitazione, in seguito agli esiti dei tamponi effettuati in queste ultime ore, è salito a 30 il numero totale di positivi al Covid-19, dei quali 22 sarebbero operatori e i restanti 8 pazienti.

Qualora questi numeri dovessero continuare a salire, si potrebbe pensare ad un vero e proprio focolaio.

Si stanno tenendo una serie di riunioni tra i vertici aziendali e gli esperti dell'Asl per decidere come gestire la situazione. Le ipotesi al vaglio sarebbero due: trasformare la clinica in un covid-hospital per provvedere con le cure dei contagiati all'interno di essa, oppure chiudere la struttura e trasferire i pazienti nei vari ospedali abruzzesi.