L’istituto superiore della sanità (ISS) ha diramato, tramite il proprio sito ufficiale Epicentro, una nota dettagliata smentendo categoricamente che assumere bevande alcoliche possa proteggere dal contagio da Covid-19.

A fronte del dilagare di Fake News sui presunti effetti benefici e disinfettanti sull’organismo delle bevande alcoliche e al fine di scongiurare un incremento del consumo e acquisto di alcol e superalcolici, la sanità italiana si è dunque mossa ufficialmente per smentire una notizia bollata come assolutamente falsa.

L'infondatezza della cosa è stata certificata anche dall'Oms.

È importante riferirsi a fonti ufficiali e riconoscere le fake news

In questo periodo di allerta Coronavirus la ricerca d'informazioni utili, specie in rete, atte a scovare dei modi per tutelare la propria salute è aumentata notevolmente. In questo senso il proliferare d'informazioni derivanti da opinioni differenti ha portato più confusione che certezze, con la quarantena forzata cui si è sottoposti in questo momento ad aver contribuito ad incrementare il fenomeno dell'informarsi tramite la rete Internet (si ha ovviamente più tempo a disposizione da dedicare a questo tipo di ricerche).

Pur riconoscendo la bontà del pluralismo dell'informazione, tutta la comunità scientifica è concorde sull'importanza di fare riferimento a fonti ufficiali: smentire la correlazione tra alcol e Covid-19 si è rese necessario, si legge nell'articolo pubblicato sul portale della sanità italiana, dal momento che si è passati "dal consumo di un bicchiere di vino a tavola, contestualmente ai pasti, che è per molti parte integrante dell’alimentazione e di una vita sociale oggi impedita, a quello di quantità maggiori e sempre crescenti di consumo di alcol testimoniate dall’incremento delle vendite di alcolici e superalcolici (+180%), anche con consegne a domicilio".

La permanenza a casa forzata ha aumentato il consumo di alcol

L'acquisto e il consumo di alcol e superalcolici è dunque cresciuto notevolmente con un sempre maggiore ricorso all'e-commerce cosa che ha reso necessario e urgente "porre maggiore attenzione agli effetti negativi e pregiudizievoli per la salute (come il maggior rischio di infezioni e il calo delle difese immunitarie), che le bevande alcoliche determinano”, in special modo oggi, con la pandemia da coronavirus in corso.

Le indicazioni del Ministero della Salute sono chiare: l’assunzione di alcol non ha proprietà benefiche per il Covid-19

La sanità italiana ha ribaltato dunque la prospettiva parlando piuttosto degli effetti negativi per la salute prodotti dall’assunzione di alcol dato che le bevande alcoliche, si legge nell'articolo, diminuiscono l’efficienza del sistema immunitario rendendolo più suscettibile alle infezioni da Covid-19; non vi è inoltre alcuna evidenza scientifica in merito alla possibile disinfezione del cavo orale conseguente l’assunzione di superalcolici. È invece provato come questi ultimi producano un danno alle mucose.

Secondo l'organo ufficiale del sistema sanitario italiano dunque "è fondamentale smentire con l’evidenza scientifica le fake news". Su quella trattata in questa sede si è espressa anche l'Oms: "La paura e la disinformazione hanno generato un mito pericoloso secondo cui il consumo di alcol può uccidere il virus di Covid-19. Non è così".