Non ha resistito alla tentazione di andare a comprare una cassa di birre fuori dal suo comune di residenza e, per questo, un uomo originario di Surbo è stato sanzionato oggi 15 aprile dagli uomini della Polizia Locale, a Lecce, per non aver ottemperato le misure di prevenzione per contrastare la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. Il soggetto, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, si trovava fuori dal suo comune di residenza. Una volta fermato in viale Marche dagli agenti ha spiegato che era arrivato in città per comperare appunto le bevande in questione.

La motivazione dichiarata per muoversi fuori dal suo domicilio, e in un comune diverso da quello di residenza, non era assolutamente valida, e per questo l'automobilista è stato multato. Non è dato sapere l'importo complessivo della sanzione.

Controllati anche 34 esercizi commerciali

Le Forze dell'ordine quest'oggi hanno proceduto a controllare ben 34 esercizi commerciali. Nelle scorse ore, infatti, librerie e negozi per bambini hanno riaperto i battenti in tutta Italia, seppur rispettando le misure di sicurezza previste dai decreti ministeriali.

Gli ingressi devono essere scaglionati e non si può sostare o creare assembramenti all'interno e all'esterno dei locali. Quando si è in fila bisogna rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro da persona a persona. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Lecce Prima', nelle attività commerciali non sono state riscontrate irregolarità. Tutto, insomma, è andato per il meglio, almeno nel settore del commercio.

Non è andata bene invece ad altri due soggetti che sono stati trovati fuori casa senza motivo: un uomo di Cavallino, sempre nel leccese, si era recato nel comune capoluogo a controllare il suo locale commerciale attualmente chiuso come da decreto ministeriale, mentre un uomo di Carmiano trasportava senza motivo alcune cassette di verdure.

Acquisite 177 autocertificazioni

In totale nella giornata di oggi i Vigili urbani di Lecce hanno acquisito ben 177 autocertificazioni e solo nei tre casi su citati sono scattate delle sanzioni.

La maggior parte della gente in movimento aveva dei validi motivi per essere in strada. Posti di controllo sono stati istituiti sul centralissimo viale Otranto e in viale dell'Università, così come nei pressi di Porta Napoli e sulle provinciali che conducono alle località marittime di Torre Chianca e San Cataldo. I volontari del comando locale di Protezione Civile hanno invece consegnato farmaci e generi alimentari alle persone meno abbienti, ricevendo in totale 199 richieste. Nell'ambito dell'iniziativa "Lecce Solidale" sono stati consegnati altri 64 pacchi di viveri.