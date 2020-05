Tra due giorni partirà la ''fase 2'', tuttavia i contagi di Coronavirus in Italia non si fermano. L'ultimo bollettino diramato in data odierna dalla Protezione Civile riporta 209.328 contagiati totali in Italia, con un aumento di 1.900 positivi rispetto alla giornata di ieri. Sale il numero dei decessi che raggiunge la cifra di 28.710 totali, ben 474 nelle ultime 24 ore. I guariti arrivano ad un totale di 79.914, sono 1.620 in più rispetto a ieri.

Covid-19, il bollettino del 2 maggio

A seguire il bollettino regionale, diramato dalla Protezione Civile:

Lombardia: i nuovi casi sono 533 e portano il totale da inizio epidemia a 77.002, confermandosi così la regione più colpita dal virus;

Emilia Romagna: rispetto a ieri si registra un incremento di 206 nuovi contagiati e il totale sale a 25.850;

Veneto: il totale subisce una crescita di 126 nuovi contagiati e si porta a 18.224;

Piemonte: 495 nuovi i positivi al virus nelle ultime 24 ore, per un totale di 27.179 contagi;

Marche: a causa dei 23 nuovi contagiati, il totale sale a 6.298;

Liguria: sono 186 i nuovi positivi e il totale arriva a quota 8.312;

Campania: 15 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 4.459 contagi;

Toscana: 80 nuovi malati per un totale di 9.525;

Sicilia: il totale sull'isola subisce un incremento di 19 nuovi casi e si porta a quota 3.213 dall'inizio della pandemia;

Lazio: 84 i nuovi positivi che portano il totale a 6.756;

Friuli Venezia Giulia: i 18 nuovi infetti fanno salire il totale a 3.059;

Abruzzo: sono 16 i nuovi casi e il totale si assesta a 2.964;

Puglia: a seguito dei 34 nuovi positivi il totale sale a 4.133;

Umbria: un solo contagio nelle ultime 24 ore che fa salire a 1.394 il totale;

Provincia autonoma di Bolzano: in 24 ore si registra una crescita di 7 nuovi positivi e il totale aumenta a 2.535;

Provincia autonoma di Trento: sono 49 i nuovi positivi al Covid-19 e il totale cresce a 4.181 contagi;

Calabria: nessun nuovo caso e totale fermo a 1.112;

Sardegna: i due nuovi positivi fanno aumentare il totale dell'isola a 1.315;

Valle d'Aosta: tre casi in più in 24 ore, 1.136 il totale;

Basilicata: due nuovi infetti e 380 casi in totale;

Molise: la regione meno colpita dal coronavirus registra oggi una crescita di 1 nuovo contagio e il totale si assesta a 301.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel Mondo

Gli ultimi dati sulla diffusione della pandemia di coronavirus raccontano di oltre 3.425.000 contagi in tutto il mondo e di oltre 240.000 morti accertati per Covid-19. I casi attivi sarebbero quasi 2.100.000 e di questi almeno 51.000 sarebbero quelli gravi o ricoverati in terapia intensiva. I guariti sarebbero invece in crescita a quasi 1.100.000. I positivi in Europa, che resta il continente più colpito, sono più di 1.415.000, mentre le vittime sarebbero circa 138.000.

Aumentano i casi in Nord America arrivando a toccare un totale di 1.230.000 con 72.000 morti. In Asia la crescita dei malati è contenuta (più 4.000, per un totale di 538.000), mentre i decessi restano stabili a 19.000. In America del Sud il Covid-19 si sta diffondendo con maggiore forza e i casi totali sono ora 190.000 con 9.500 decessi confermati. In Africa si contano circa 41.500 casi con 1.700 morti.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L’Oceania si conferma marginalmente colpita dal coronavirus con i suoi 8.400 casi e 113 vittime.

Le nazioni in cui il virus ha colpito maggiormente sono:

Stati Uniti: oltre 1.130.000 positivi e 66.000 morti per Covid-19;

Spagna: almeno 245.000 i contagiati, di cui quasi 25.000 deceduti;

Italia: 209.328 le persone contagiate e 28.710 le vittime;

Regno Unito: i 7.000 casi di ieri portano il totale a 177.500 con 27.500 vittime;

Francia: positivi a quota 167.000 con 24.600 morti (il dato odierno ancora non è stato aggiornato sul bollettino);

Germania: 164.000 contagi confermati e 6.700 decessi per Covid-19;

Russia: quasi 10.000 nuovi casi in 24 ore e totale che sale a 124.000, mentre i morti sono 1.200 circa;

Turchia: 3.250 vittime e 122.400 casi in questo paese;

Iran: superati i 96.500 casi totali e i 6.000 decessi per coronavirus;

Brasile: nuovo boom di casi in questo stato che sale a 92.200 contagiati e circa 6.400 morti.

Anche oggi si registrano oltre 1.500 casi in Messico, ma sono Perù ed Ecuador a spaventare maggiormente (rispettivamente, + 3.000 e + 2.000 casi ieri). Scendono i casi a Singapore (+ 500 oggi) consentendo il rilassamento di alcune misure di prevenzione. Resta forte la crescita in Canada e nei paesi della penisola araba.