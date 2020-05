Un sub di 28 anni, Davide D'Alessandro, ha perso la vita a Tricase Porto, in provincia di Lecce, mentre eseguiva una battuta di pesca in apnea. Il giovane era originario di Racale, paesino del Salento.

Secondo le prime ricostruzioni, D'Alessandro era uscito da casa nella mattinata di ieri, sabato 23 maggio, intorno alle ore 9:30. In serata i familiari hanno lanciato l'allarme, non vedendolo rientrare. Ai carabinieri della locale stazione è stata presentata una formale denuncia di scomparsa e le ricerche sono cominciate immediatamente. Le autorità hanno raggiunto il punto in cui si era immerso il giovane, conosciuto come l'Isola.

Già nella tarda serata di ieri era stata recuperata la sua boa. Poi nella mattinata di questa domenica 24 maggio è stato trovato anche il corpo senza vita del giovane.

Stamattina è stato trovato il corpo del giovane

Sul luogo della sparizione sono intervenuti prontamente già ieri sera i vigili del fuoco di Bari con il nucleo sommozzatori, mentre i carabinieri hanno perlustrato il territorio trovando l'auto della vittima, una Fiat Punto di colore bianco, parcheggiata poco distante dal luogo in cui poi si è immerso. I familiari avevano dichiarato ai militari dell'Arma che l'ultimo contatto con il loro congiunto era avvenuto a mezzogiorno di ieri, quando il giovane aveva inviato loro un video. Durante la notte appena trascorsa, le ricerche sono state rese difficoltose anche a causa del buio, fino a quando la luce del sole ha fatto aumentare la visibilità.

Ai soccorsi, stamani, si era aggiunto pure un elicottero dei vigili del fuoco, inviato da Bari, per sorvolare tutta l’area.

Ma le speranze di ritrovarlo in vita si sono rivelate vane: il sub 28enne è infatti stato trovato senza vita questa mattina attorno alle ore 11 a circa 20 metri di profondità, a 200 metri dalla scogliera e a una distanza di circa 50 metri dal punto in cui si era immerso nella giornata di ieri.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il corpo è stato poi materialmente recuperato dal fondale da parte degli uomini del nucleo sommozzatori.

La comunità di Racale è stata raggiunta in breve tempo dalla notizia della morte del 28enne: il fatto ha destato sconcerto nella piccola cittadina salentina, un luogo dove raramente fanno capolino le notizie di Cronaca Nera.

Al momento sono in corso le indagini per capire che cosa sia effettivamente successo sott'acqua al sub. A quanto sembra, il giovane era un esperto di immersioni.