Negli Stati Uniti, precisamente nel Kentucky, una donna se n'è andata in giro con una mascherina tagliata di proposito in piena pandemia da nuovo Coronavirus. La signora si è recata a fare benzina presso un distributore della città di Lexington, e il commesso Joe Samaan è rimasto sorpreso quando ha visto la cliente presentarsi alla cassa con il dispositivo di protezione forato. Bocca e naso erano scoperti e ciò poteva rappresentare un potenziale pericolo per tutti coloro che sarebbero venuti a contatto con lei.

La signora si è giustificata: 'Così si respira meglio'

Le generalità della donna non sono state diffuse per motivi di privacy. Il benzinaio Samaan le ha chiesto dove avesse acquistato quell'insolita protezione sanitaria. La signora gli ha risposto dicendo che, siccome ormai siamo tutti obbligati a portare le mascherine, ha fatto ricorso all'escamotage di tagliarla almeno per respirare meglio.

Il benzinaio, piuttosto incredulo, ha ribattuto: "Tagliandola? (la mascherina, ndr)". Quando la cliente ha annuito ulteriormente, ha replicato che molto probabilmente anche lui in futuro ricorrerà a quella soluzione.

Ricordiamo che in Kentucky nel fine settimana si è registrato un aumento di circa 253 casi di positività al nuovo coronavirus, con il computo totale che è salito a 5.130 persone contagiate.

Il video ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni in poche ore

Della vicenda verificatasi presso il distributore di benzina statunitense esiste anche un video che è stato diffuso sul web. Il filmato ha già superato i 4 milioni di visualizzazioni.

Nelle immagini si vede la cliente che si avvicina alla cassa pagando il conto del carburante: è proprio in questo momento che Joe Samaan le chiede come mai indossi la mascherina in quel modo.

Bisogna sottolineare che proprio in questi giorni il CDC (Center for Disease Control and Prevention) si è rivolto a tutti i cittadini statunitensi, dicendo loro di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale in pubblico per limitare i rischi di contagio da nuovo coronavirus.

Andrew Cuomo, Governatore dello Stato di New York, ha chiesto a tutti i residenti di indossare mascherine per il viso in pubblico laddove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l'altra. Intanto, stando all'ultimo aggiornamento del 6 maggio, al momento negli States il numero totale dei casi ha superato la soglia di un 1 milione e 200mila, mentre i decessi sono poco più di 72mila.