Stefano Soffiato è deceduto il 3 maggio a causa di un male incurabile. Venti anni fa aveva fondato il portal Venessia.com, social forum dedicato alla città di Venezia. Conosciuto come Steve, era noto per la genialità delle sue vignette satiriche e i numerosi progetti grafici legati alla sua passione per la fotografia.

Steve Soffiato è deceduto a 60 anni, era malato da tempo

È scomparso Stefano Steve Soffiato, ideatore di Venessia.com e di molti progetti a favore di Venezia, la sua città che adesso piange per la sua perdita.

Stefano aveva 60 anni e combatteva da tempo la sua battaglia contro un terribile male che non gli ha lasciato scampo. Soffiato aveva un figlio e una compagna che fino all'ultimo si è occupata di lui, sostenendolo nella lotta più difficile della sua vita.

Matteo Secchi, attuale presidente del social forum creato da Soffiato, ha confidato tra le lacrime di aver perso molto più di un amico. Alla sua città Stefano aveva dedicato tutta la sua vita e la sua arte, dosando bene la provocazione e l'umorismo.

Era una persona buona e positiva, che non negava un sorriso a nessuno e che sognava un futuro migliore per Venezia. "Non possiamo neppure fargli il funerale che merita", ha commentato Secchi, con il proposito di recuperare il prima possibile l'estremo saluto al caro amico.

Soffiato era il fondatore di 'Venessia' e promotore di altre iniziative a favore della città lagunare

Sono state molte le battaglie di Steve Soffiato per la sua Venezia.

Il primo evento risale al 2007 quando, con un nizioleto di stoffa, il Ponte San Giovanni Grisostomo era stato denominato Ponte dei Zogatoli. Un altro dei numerosi eventi che si ricordano è stato "Il funerale di Venezia", organizzato per far riflettere sul tema dell'inquinamento e dell'ambiente. Nel 2019 invece aveva organizzato un flashmob a difesa del Civile, in cui i manifestanti erano sistemati stessi a terra in Campo Santi Giovanni e Paolo, come simbolo di lotta contro il declassamento dell'ospedale veneziano.

Inoltre Soffiato aveva creato anche delle t-shirt, ancora sul mercato, con la dicitura "100% venessian".

Stefano Soffiato è ricordato per molte qualità, professionali e umane. Le sua ironia e intelligenza hanno accompagnato tutti i progetti in cui ha espresso la sua passione per la fotografia e l'amore per Venezia. Aveva creato solide amicizie con cui era riuscito a far collaborare fra loro anche persone molto diverse, sempre con l'obbiettivo comune di proteggere Venezia dagli eccessi dello sfruttamento turistico.