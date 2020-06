Questa mattina 11 giugno si è riunita, presso la camera, la commissione Istruzione e cultura presieduta da Agostino Miozzo. Obiettivo della riunione era quello di discutere le modalità di ripresa delle attività didattiche dopo il lockdown voluto dal governo per contrastare la pandemia provocata dal nuovo Coronavirus. All'incontro era presente anche il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi, che, però, si è rifiutato di indossare la mascherina. "Non posso, mi fa male", queste le parole pronunciate.

Vittorio Sgarbi: 'Borrelli ha detto che lui non la mette se rispetta la distanza'

Il deputato ha poi attaccato duramente il presidente della commissione e ha riferito quanto avrebbe sostenuto il 3 aprile scorso da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile.

Sgarbi ha ricordato che, in quell'occasione Borrelli, avrebbe detto che personalmente non indossava la mascherina in quanto riusciva sempre a mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone. Il critico d'arte, quindi, ha sottolineato che lui fosse distante dalle altre persone presenti in aula.

Il presidente, a quel punto, ha ricordato al politico che vi sono delle precise disposizioni governative sull'uso della mascherina e degli altri dispositivi di protezione individuale. "Fa male anche a lei" ha aggiunto Vittorio Sgarbi a Miozzo. La seduta quindi è stata sospesa per alcuni minuti, poi la situazione è tornata sotto controllo e i lavori sono proseguiti sempre nel rispetto delle regole anti contagio.

Tra l'altro lo stesso presidente della commissione Istruzione e cultura è componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal governo per seguire l'andamento della curva epidemiologica nel nostro paese.

Il critico d'arte contro il Cts: 'Vostre indicazioni spesso fasulle'

La discussione è poi proseguita e Sgarbi ha comunque continuato a sostenere la sua teoria.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Davanti a Miozzo, il deputato ha sostenuto che indossare la mascherina obbligatoriamente sarebbe un ricatto. Il deputato ha affermato che la pandemia sia stata grave nei primi mesi ma poi ha precisato: "ora non lo è più". Per finire il politico ha criticato l'intero comitato tecnico-scientifico, affermando che a suo avviso far indossare la mascherina in classe ai bambini sia un grave errore.

"La Politica ha paura di fare scelte sbagliate e ha obbedito ciecamente alle vostre indicazioni, spesso fasulle" così ha concluso il suo discorso Vittorio Sgarbi. Non è la prima volta che il critico d'arte si scaglia contro le istituzioni in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria. Lo scorso mese di aprile, sempre alla camera, Sgarbi aveva sostenuto che il numero dei morti per coronavirus fosse stato gonfiato e che la maggior parte delle persone sarebbe deceduta per altre patologie. Anche in quel caso la teoria illustrata dal deputato aveva un acceso dibattito in aula tra lui e Giorgio Trizzino, dei Cinque stelle.