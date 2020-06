Il direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, nelle scorse ore ha risposto al documento firmato da alcuni esperti che ritengono che l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus sia ormai finita. Il virologo, intervistato durante la trasmissione "Agorà" su Rai 3, ha riferito che la pandemia è ancora in corso e che non bisogna abbassare la guardia. Guerra ha detto che la malattia Covid-19 si sta comportando esattamente come l'influenza Spagnola, che colpì il mondo intero tra il 1918 e il 1920. In quel caso, sempre a sentire Guerra, l'epidemia sembrò scomparire in estate, per poi ripresentarsi nuovamente a settembre e ottobre con una seconda ondata.

Fu proprio allora che la Spagnola provocò circa 50 milioni di morti in tutto il globo.

Guerra: 'Covid si sta comportando come avevano ipotizzato'

Ranieri Guerra ha spiegato ai media nazionali che il comportamento del coronavirus era stato già previsto dall'Oms e si temeva appunto che avrebbe avuto una fase meno acuta durante il periodo estivo. Secondo gli scienziati che si sono definiti "scientificamente indipendenti", il pericolo di contrarre la malattia e di aggravarsi in maniera seria adesso non esisterebbe più, in quanto il Sars-cov-2 avrebbe una carica virale inferiore a quella dei mesi passati. Il documento, secondo quanto riferisce SkyTg24, è stato ripreso anche da Il Giornale, ed è stato firmato da importanti virologi italiani, tra i quali Giuseppe Remuzzi, che coordina la direzione dell'istituto Mario Negri di Milano e da Alberto Zangrillo, direttore del reparto di Rianimazione del San Raffaele.

Proprio Zangrillo nelle scorse settimane riferì che il coronavirus fosse ormai clinicamente morto.

Servirà ancora il distanziamento sociale

Secondo quanto dichiarato da Guerra ancora per diverso tempo servirà mantenere il distanziamento sociale e si dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

L'esperto ribadisce poi che le terapie intensive adesso si sono svuotate. Ranieri Guerra ritiene che questo fosse già ampiamente prevedibile prima, in quanto durante la bella stagione epidemie con questa provocata dal Sars-cov-2 tendono ad avere una fase discendente. Il direttore aggiunto dell'OMS ha sottolineato di come tutte le misure precauzionali che stiamo prendendo oggi serviranno a circoscrivere la circolazione del virus quanto questo riprenderà a circolare in maniera intensa.

Guerra ha poi riferito di essere salito su alcuni mezzi pubblici, ritenendo che in questo settore la distribuzione dei posti a scacchiera stia funzionando bene. Il virologo ha speso anche delle parole per quanto riguarda la questione degli asintomatici: Ranieri Guerra ha dichiarato che si è contagiosi solo nei due giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, mentre i soggetti completamente asintomatici non contribuiscono in modo significativo a diffondere la malattia Covid-19.