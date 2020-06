È avvenuto alle 16 di lunedì lungo la strada della Cadorna, lo scontro frontale che ha causato la morte di un 47enne e della figlioletta di ritorno da una gita sul Grappa. Un 44enne vicentino avrebbe azzardato un sorpasso all'ingresso di un tornante invadendo la corsia di marcia opposta percorsa da padre e figlia, provocando così l'impatto mortale. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

Uno giro spensierato in montagna che poi si è trasformato in una tragedia: questo il triste epilogo che lunedi 1 giugno ha coinvolto una famiglia di Molina di Malo.

Il 47enne Filippo Bonin e la piccola Gloria di 11 anni erano partiti dopo pranzo in sella ad una Bmw in direzione Romano d'Ezzellino per raggiungere Cima del Grappa, in provincia di Vicenza. Una volta giunti a Campo Solagna avevano intrapreso la discesa di ritorno percorrendo la provinciale di Cadorna, un percorso contornato da vedute panoramiche tanto amato dai centauri. Arrivati all'uscita del quarto tornante, la Bmw si è trovata di fronte ad una Kawasaki guidata da un uomo di Vicenza che viaggiava in senso opposto e l'impatto è stato inevitabile. Il motociclista vicentino è stato sbalzato fuori dalla sella ed è finito sull'asfalto. Nonostante l'impatto, l'uomo non ha riportato ferite di rilievo, mentre per padre e figlia lo scontro è stato fatale.

I loro caschi sono finiti a molti metri di distanza, mentre i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti al suolo.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze arrivate da Bassano e Crespano del Grappa (Treviso), ma il pronto intervento degli operatori del 118 è stato pressoché inutile per papà e figlia.

Per un soccorso immediato si è mosso anche un elicottero di Treviso Emergenza richiamato quasi subito in sede. Il tratto stradale è rimasto chiuso alcune ore per le operazioni di rilievo e la rimozione dei corpi. I Carabinieri di Bassano del Grappa, che hanno fatti i primi rilevamenti, hanno denunciato per omicidio stradale il 44enne che era a bordo della Kawasaki, che secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe eseguito un sorpasso a pochi metri dalla curva.

Ora, a seguito del grave incidente in cui hanno perso la vita Filippo e Gloria, il vicentino dovrà rispondere alle domande del Pubblico Ministero Carunchio della Procura di Vicenza che segue le indagini.

La testimonianza di un passante e lo choc della famiglia

"Noi siamo passati dalla zona dell'impatto appena successo l'incidente con le due vittime a terra" ha scritto un testimone, Michele Bittante, sui social. "Qualcuno ha anche cercato di praticare una respirazione bocca a bocca alle vittime, ma è tutto è stato inutile" ha scritto l'uomo. "Ancora non posso credere a quello che è successo, ora la mia famiglia è dimezzata, da quattro siamo rimasti in due. Mi sembra di vivere in un incubo" le parole di grande dolore di Roberta Pastore, moglie di Filippo Bonin e madre della piccola Gloria.

La famiglia Bonin vive a Molina di Malo nei pressi di Thiene.