I The Show, due famosi youtubers italiani, sono stati denunciati lo scorso primo giugno dalla Polizia di Stato. L'accusa, per Alessio Stigliano e Alessandro Tenace, è quella di usurpazione di titolo, dopo che i due si sono finti assistenti civici del Comune di Milano. Gli agenti intervenuti hanno anche ritirato una pettorina gialla con su scritto 'Comune di Milano-Assistenti Civici' e due badge identificativi plastificati contenenti la loro fotografia e lo stemma del capoluogo lombardo.

La denuncia arrivata in seguito a un tentativo di scherzo

Secondo quanto raccontato da 'Milano Today', le vicende che hanno portato alla denuncia sono avvenuto il 29 maggio, durante un tentato scherzo ai danni di un gestore di un negozio alimentare di Milano.

Il titolare era intento a parlare con un cliente quando uno dei due youtubers, fingendosi un pubblico ufficiale, si è avvicinato ai due in quanto troppo vicini e, dunque, non stavano rispettando la distanza di sicurezza prevista come norma anti contagio al Covid-19. Alla richiesta di spiegazioni da parte del lavoratore, lo youtuber ha ripetuto che non era stata mantenuta la distanza di sicurezza e ha estratto dal suo marsupio un petardo che poi ha posizionato su un tavolo. Il negoziante, temendo per la sua incolumità, ha allontanato l'oggetto. Lo youtuber, però, ha estratto e acceso un secondo petardo e a questo punto il negoziante ha allontanato con vigore sia il secondo petardo che il finto assistente civico.

Lo youtuber è stato riconosciuto da un dipendente

A questo punto lo youtuber ha finto di verbalizzare la violazione, elevando anche la contravvenzione. Ha così estratto un blocchetto, che però non era di multe ma bensì di fatture. Il negoziante ha così compreso che "l'assistente civico" era in realtà un finto pubblico ufficiale.

Lo youtuber ha dunque rivelato che era uno scherzo e, dopo che un dipendente dell'attività commerciale lo ha riconosciuto come uno dei membri della nota coppia dei The Show (famosi anche per aver partecipato al reality show Pechino Express), gli ideatori hanno deciso di dileguarsi. Il negoziante ha deciso di inviare una pec al Commissariato Monforte Vittoria raccontando il fatto.

Gli agenti, la mattina del 1° giugno, hanno così deciso di andare in negozio per chiedere delucidazioni sull'accaduto ed è proprio in quel momento che il negoziante ha riconosciuto l'autore dello scherzo che era intento a passeggiare in una piazza poco lontana. Gli agenti hanno dunque fermato gli youtuber, uno dei quali indossava proprio la pettorina e probabilmente era pronto a registrare un altro scherzo. I due sono stati dunque accompagnati presso gli uffici di Via Poma dove gli agenti hanno sequestrato il materiale e li hanno deferiti all'autorità giudiziaria.