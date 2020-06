Tragico incidente stradale a Messina, lungo la via Consolare Pompea, già teatro di altri scontri risultati fatali. A perdere la vita Milena Visalli, 35enne della frazione messinese di Zafferia. L'impatto è avvenuto intorno alle 9 della mattinata del 12 giugno. Fatale lo scontro con un'automobile che procedeva nello stesso senso di marcia. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.

Messina: Milena Visalli deceduta lungo la via Consolare Pompea

Milena Visalli è deceduta in un incidente stradale lungo la via Consolare Pompea a Messina.

La donna si stava recando al lavoro a Sant'Agata di Militello, quando è rimasta coinvolta in un terribile impatto. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'automobile, una Fiat Seicento, che procedeva lungo lo stesso senso di marcia. Secondo i primi accertamenti, Visalli si sarebbe capovolta più volte fino a rimanere incastrata tra l'auto e il marciapiede.

Sul luogo dell'incidente è stato tempestivo l'intervento dell'ambulanza del 118. I tentativi per rianimare Milena Visalli sono stati molteplici, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, mentre la polizia locale ha effettuato tutti i rilievi del caso che contribuiranno alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.

La strada in cui è avvenuto lo scontro è stata chiusa al traffico in entrambi in sensi di marcia, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi in totale sicurezza.

Via Consolare Pompea già teatro di altri incidenti mortali

Milena Visalli era molto conosciuta per la sua passione per le motociclette che condivideva con suo fratello, soprattutto nella frazione di Zafferia, luogo in cui viveva.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Lavorava come impiegata presso una concessionaria automobilistica.

Il suo incidente ha portato nuovamente alla luce i problemi di via Consolare Pompea. La strada, infatti, è tristemente conosciuta per essere ad alto rischio incidenti. Solo la scorsa estate tre ragazze hanno perso la vita in tre differenti incidenti.

Proprio per questo la commissione viabilità e lavori pubblici aveva annunciato le prime misure per la messa in sicurezza, come il rifacimento dell'asfalto e la segnaletica in alcuni punti critici. Lo scorso marzo il comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura aveva dato l'ok per la realizzazione di uno spartitraffico, ma con l'arrivo del coronavirus tutto è stato fermato.