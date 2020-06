Una bambina di due mesi ha perso la vita mentre era nella sua culla, a Ferrara. Il cuore della piccola Noemi si è fermato nella notte tra giovedì e venerdì, lasciando nella disperazione i genitori e la sorella maggiore. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la madre, ma i sanitari al loro arrivo non hanno potuto salvare la vita alla bambina. Sulle cause del decesso non ci sarebbero dubbi: il piccolo cuore si è arrestato per cause naturali.

I genitori, residenti in un'abitazione in campagna a cavallo tra Ferrara e Argenta, l'avevano messa a dormire poco tempo prima. Intorno alle 2:30 della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno, la madre si è svegliata per andare a controllare che tutto andasse bene. Quando la donna si è avvicinata alla culla della neonata, ha subito intuito che qualcosa non funzionava e che la bambina non respirava. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e l'ambulanza con l'auto medica sono arrivate in poco tempo sul posto per prestare le cure alla piccola Noemi. Le manovre di rianimazione sono durate più di un'ora, nella speranza di poter restituire Noemi alle braccia della madre, ma purtroppo, l'intervento tempestivo dei medici non è servito a riportare in vita la bambina.

Alla fine i sanitari hanno dovuto arrendersi e tutto ciò che hanno potuto fare è stato confermare il decesso improvviso quanto inspiegabile di Noemi.

La comunità ferrarese è scossa dal tragico evento che ha colpito il cuore di chi conosceva la famiglia e abitava nelle campagne circostanti.

"Nessuno ce la ridarà più indietro" sono state le uniche parole che la madre della piccola Noemi ha pronunciato pensando alla pesante sorte che ha travolto la famiglia che solo due mesi prima aveva avuto la gioia dell'arrivo di un'altra figlia. Per i sanitari non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso della bimba: la morte in culla è dovuta a cause naturali che hanno arrestato per sempre il cuore di Noemi.

La Sids (Sindrome della morte in culla) è un evento inspiegabile che colpisce nel sonno i bambini con meno di un anno di età: si tratta della causa di morte più frequente nel primo anno di vita. Solo pochi giorni fa, il 5 giugno, era successo un altro caso di questo tipo a Lanciano, in provincia di Chieti ad un'altra bambina di due mesi, trovata priva di vita da suo padre.