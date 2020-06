Una troupe di Striscia la Notizia ha subito una nuova violenta aggressione durante un servizio. Dopo i recenti casi che hanno visto protagonisti Vittorio Brumotti [VIDEO] e Moreno Morello, anche Erica senza la K e Luca Abete sono finiti al centro di un pestaggio, subito in un autosalone del cosentino, durante un’inchiesta sul fenomeno dello “schilometraggio” ovvero la riduzione del contachilometri per aumentare il valore di vendita di un’auto usata. Il venditore, il cui autosalone si trova a San Marco Argentano in provincia di Cosenza, non ha però gradito la presenza delle telecamere, una delle quali gestita, in via eccezionale, da Luca Abete, e dell’inviata Erica.

Dopo un primo momento di apparente calma infatti, il gestore dell’autosalone e i suoi famigliari si sono scagliati contro tutto lo staff del tg satirico, provocando danni alle apparecchiature e ferendo i malcapitati.

Striscia la Notizia: 'L’intenzione era di chiedere chiarimenti al titolare'

La redazione del programma di Antonio Ricci, in una nota, ha volute precisare che l’unica intenzione della troupe era quella di parlare tranquillamente al titolare dell’autosalone riguardo le segnalazioni ricevute che accusavano lo stesso di praticare lo “schilometraggio” delle auto usate. Gli animi però si sono surriscaldati quasi subito e non c’è stato modo per Erica senza K di intervistare il proprietario.

Dopo pochi minuti infatti lui e alcuni famigliari hanno aggredito l’inviata e un operatore. Le attenzioni poi si sono spostate su Luca Abete, che in questo frangente svolgeva il ruolo di cameraman, che è stato vittima di un inseguimento stile caccia all'uomo e di un successivo pestaggio. Durante l’aggressione ci sono state anche minacce ai danni di Erica e danni alle attrezzature con perdita di alcuni filmati.

Erica senza K: 'Mi hanno detto che se il servizio andrà in onda mi verranno a prendere sotto casa'

Per l’inviata di Striscia la Notizia il bilancio è di 10 giorni di prognosi mentre per l’operatore aggredito saranno sei i giorni di riposo. Anche tutto il resto della troupe ha riportato molti lividi ed escoriazioni.

Quello che spaventa maggiormente Erica senza K sono però le minacce ricevute dagli aggressori. Questi ultimi avrebbero infatti “promesso” all'inviata di andarla "a prendere sotto casa" qualora il servizio andasse in onda. “Questo fa davvero paura” ha dichiarato Erica. Parte delle riprese è stata comunque salvata nonostante i danni subiti e, dopo il montaggio, verrà trasmesso regolarmente il servizio.

Il servizio su Striscia la Notizia andrà in onda lunedì 15 giugno

Il servizio andrà in onda lunedì 15 giugno. Nonostante la perdita di una parte delle registrazioni, quanto salvato è sufficiente a montare un servizio. Non si tratta comunque di nulla di nuovo per il tg satirico che tante volte negli anni ha visto i propri inviati al centro di violente aggressioni e minacce, tanto da dover richiedere spesso l’intervento delle forze dell’ordine.

L’ultimo caso è stato quello di Moreno Morello alle prese con “Sandokan”, il truffatore delle mascherine, mentre in precedenza Vittorio Brumotti ha subito un pestaggio da parte di alcuni spacciatori a Milano.