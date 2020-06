Giallo a Torino, dove ieri sera, intorno a mezzanotte, un commercialista e consulente finanziario è stato trovato morto nella sua auto. L'uomo, ucciso con 5 colpi di pistola alla testa, era anche imbavagliato e con le mani legate. La vittima di questa triste vicenda è Luciano Ollino, 60 anni, originario di Torino ma residente ormai da anni a Moncalieri. Il 60enne, padre di due ragazze, era anche vedovo da qualche anno.

L'allarme è stato dato proprio da una delle figlie dell'uomo, che non vedendolo tornare a casa ha iniziato a preoccuparsi e ha avvisato le forza dell'ordine che purtroppo, poco dopo, hanno fatto la terribile scoperta.

L'allarme e il ritrovamento

Secondo le prime ricostruzioni, Luciano Ollino si era allontanato da casa a bordo della sua Bmw bianca, intorno alle 17 di lunedì. Per tutta la giornata, la figlia non aveva avuto sue notizie e non vedendolo tornare nemmeno per cena ha iniziato ad avere un brutto presentimento e ha così deciso di contattare i carabinieri. Il padre era infatti solito avvisare in caso di ritardi o contrattempi. Le forze dell'ordine di Moncalieri, poco dopo, hanno trovato l'auto dell'uomo parcheggiata in una zona collinare, a 2 km dalla sua villa.

La scena del delitto fa pensare ad una vera e propria esecuzione: Ollino è stato infatti ritrovato sul sedile del passeggero, con le mani legate e imbavagliato.

Durante la perlustrazione del luogo, i carabinieri hanno trovato cinque bossoli, tutti di calibro 9x21. Dai segni riportati, si può ipotizzare che il 60enne prima di essere ucciso è stato anche colpito alla tempia sinistra, probabilmente con la stessa arma utilizzata per la sua esecuzione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Le indagini

In queste ore le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire la vicenda e per capire quale potrebbe essere il motivo di questa spietata esecuzione. I carabinieri stanno indagando soprattutto sulla vita della vittima e stanno cercando eventuali telecamere nella zona che possano aiutarli a ricostruire i suoi incontri e i suoi spostamenti.

Secondo una prima ipotesi, supportata soprattutto dal modo in cui il commercialista è stato ucciso, il killer avrebbe agito con la complicità di altre persone.

Intanto le figlie di Ollino sono terrorizzate e piene di domande su quanto accaduto, non riescono a credere che qualcuno abbia potuto fatto far fare una fine così orribile al padre. La figlia più grande, 25 anni, lavora a Parigi ed era rientrata da poco, mentre quella più piccola ha 19 anni e va ancora al liceo. Dopo la perdita prematura della mamma a causa di una brutta malattia, ora si ritrovano anche senza il padre che per loro era l'unico punto di riferimento.