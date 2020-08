Giuseppe Lupi, un ragazzo di 29 anni, ha perso la vita per cause ancora da accertare, durante un'operazione di cardiochirurgia, all'ospedale di Ancona. L'intervento era stato programmato da tempo, ma ancora non è chiaro cosa sia successo. Ad Ancarano, suo paese di residenza in provincia di Teramo, è stato proclamato il lutto cittadino.

Ancarano piange la perdita improvvisa di Giuseppe Lupi, 29enne del posto

Un giovane di 29 anni è deceduto mentre si sottoponeva a un intervento chirurgico programmato all'ospedale di Torrette di Ancona. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto durante l'operazione di cardiochirurgia e potrebbe essere aperta un'inchiesta in merito.

La notizia della scomparsa del ragazzo ha sconvolto tutta la comunità di Ancarano dove il sindaco Pietrangelo Panichi ha proclamato lutto cittadino. Giuseppe lavorava da due anni in amministrazione per un centro medico a Mantignano, nelle vicine Marche, ed era molto apprezzato per il suo lavoro.

Lutto cittadino per i funerali del giovane deceduto all'ospedale di Ancona

Il vicesindaco, Silvano Del Cane, medico e direttore sanitario del centro, ha dato il triste annuncio su Facebook con parole commosse e piene di affetto: "Caro amico mio, adesso mi avresti chiamato dicendomi 'che facciamo?' e io ti avrei stupito rispondendo che non lo so".

In decine hanno risposto con commenti addolorati e increduli per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe Lupi.

Il giovane era molto conosciuto per la sua disponibilità e il suo impegno nel sociale, organizzava tornei di calcio e calcio a cinque. Il suo operato è stato ricordato anche dal primo cittadino di Ancarano che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e agli amici del 29enne. Con una frase della canzone "Gli angeli" di Vasco Rossi, l'ultimo saluto del sindaco per il ragazzo: "Quando ormai si vola, non si può tornare giù".

Il primo cittadino ricorda il 29enne scomparso con un verso di Vasco Rossi

Pietrangelo Panichi ha invitato la sua cittadinanza a partecipare ai funerali che si sono svolti il 30 agosto presso la chiesa della Madonna della Pace alle 4 del pomeriggio. La comunità ha aderito numerosa alla cerimonia per l'ultimo saluto a Giuseppe, nel rispetto delle normative per l'emergenza sanitaria.

Con le mascherine il distanziamento sociale in chiesa e nel piazzale antistante, in decine hanno voluto assistere ai funerali del giovane concittadino. Anche sui social, amici e conoscenti di Giuseppe, hanno voluto ricordare l'amico di tutti con i momenti vissuti insieme e con le diverse attività che organizzava per la comunità.

Adesso resta da capire cosa possa aver causato il decesso di Giuseppe Lupi in ospedale ad Ancona. Non è ancora chiaro se verrà aperta un'inchiesta nei confronti della struttura ospedaliera.