Il 28 agosto si è registrato un ulteriore seppur leggero aumento dei casi di contagio da Coronavirus in Italia. A confermarlo è il consueto bollettino ufficiale dal Ministero della Salute. Si sono contati, infatti, 1.462 nuovi positivi (contro i 1.411 della giornata precedente): corrisponde al dato più elevato dagli inizi del mese di maggio. Anche i deceduti sono aumentati: +5 unità rispetto al giorno prima per un totale di nove morti. Allo stesso modo, però, sono cresciuti anche i tamponi effettuati sulla popolazione (97.065). Il totale delle persone affette dal virus sono attualmente 23.035, con un aumento di 1.103 unità nelle ultime 24 ore.

Anche le persone guarite sono aumentate (+348).

Nessuna regione a contagi zero nel bollettino del 28 agosto sul coronavirus

Per quanto riguarda la terapia intensiva, invece, il totale è di 74 persone, i ricoverati che presentano sintomi sono 1.178 (+47 rispetto al giorno prima). Infine, i soggetti attualmente in quarantena sono aumentati di 1.049 unità per un totale di 21.783 isolati. Nella giornata del 28 agosto, il bollettino ufficiale sul coronavirus conferma anche il fatto che non c'è nessuna regione che al momento abbia registrato zero casi di contagio. Balza di nuovo in alto la Lombardia con 316 positivi, seguita dalla Campania con 183, Lazio 166, Emilia-Romagna 164 e Veneto 135. I contagiati in Piemonte sono risultati 91, in Toscana 82, in Sardegna e Sicilia rispettivamente 55 e 54.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Come già detto, su 19.721 tamponi, sono 316 le persone risultate positive al coronavirus. Allo stesso modo sono incrementati anche i guariti e i dimessi (+84). L'assessore regionale Gallera ha spiegato che il 65% dei contagi verificatisi nella giornata del 28 agosto sono legati a chi è rientrato dalle vacanze e che è stata sfiorata la cifra record di 20.000 tamponi effettuati in 24 ore.

Casi in Campania al 29 agosto

La seconda regione per contagi nelle ultime 24 ore è la Campania. Su 5.494 tamponi effettuati, sono risultate positive 183 persone, di cui 81 legate a rientri da Sardegna e Paesi stranieri. Il totale dei positivi al coronavirus dal momento in cui è cominciata l'emergenza è di 6.424 unità.

Proprio recentemente il presidente della Regione De Luca ha frenato sulla possibilità di apertura delle scuole in Campania, spiegando che nelle condizioni attuali non è possibile ritornare tra i banchi di scuola. Il governatore campano ha concluso affermando che comunque bisogna stare tranquilli e trasmettere sicurezza. "Abbiamo deciso di fare seriamente un piano per la sicurezza: dobbiamo individuare oggi tutti i positivi se vogliamo evitare che da qui a un mese ci siano migliaia di contagiati. Questo è il senso del lavoro che facciamo", ha concluso.

Tutti i casi di contagio delle altre regioni d'Italia

Dopo Sardegna e Sicilia, per numero di contagiati nella giornata di venerdì 28 agosto c'è la Puglia (+51).

A seguire la Liguria con 46 nuovi positivi, l'Umbria con 22, l'Abruzzo con 20, il Friuli-Venezia Giulia con 19, le Marche con 17. 16 casi nella provincia autonoma di Trento, 8 in quella di Bolzano. 10 positivi in Calabria, 4 in Basilicata, 2 in Valle d'Aosta e 1 in Molise.