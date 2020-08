L’avventuroso viaggio di Garfield ha commosso l’Inghilterra. La vicenda in questione non ha nulla a che fare con il pigro gattone del cartone animato. Neil Paine, 53 anni, e la moglie, Leasa (43 anni), avevano deciso di dare in adozione il loro soriano di tre anni dopo che i figli avevano l’abitazione di Shillington. Il micio aveva così trovato una nuova famiglia a Enfield, alle porte di Londra. Una permanenza che non è durata a lungo visto che il 20 giugno i nuovi proprietari dell’animale si sono resi conto che non c’era più.

A un mese di distanza dalla scomparsa il gatto si è presentato davanti alla porta dell’abitazione di Paine, a 64 chilometri di distanza.

Quest’ultimo ha compreso che si trattava del suo Garfield quando il micio è saltato addosso alla moglie dopo che l’aveva chiamato per nome.

L’8 giugno Neil e Leasa avevano deciso di separarsi definitivamente dal loro gatto di tre anni. La coppia, residente a Shillington, era riuscita a individuare in tempi rapidi una famiglia che si potesse prendere cura del soriano: “Erano entusiasti, sono venuti a prenderlo a casa”- ha affermato il cinquantatreenne al tabloid The Sun. Una separazione che si è rivelata traumatica per Garfield che ha faticato ad ambientarsi nella nuova abitazione, a Enfield.

A distanza di poche settimane i nuovi proprietari hanno scoperto che nell’appartamento non c’era più.

Per giorni l’hanno cercato ma del gatto ribelle non c’erano più tracce. In realtà il micio, facendo affidamento al suo fiuto, si era allontanato con l’intento di trovare la strada giusta per tornare nell’unico posto in cui si sentiva in casa.

Nonostante la distanza, 64 chilometri tra Enfield e Shillington, Garfield è riuscito a ritrovare l’abitazione di Neil Paine e Leasa. “Non riuscivo a credere ai miei occhi” - ha dichiarato il cinquantatreenne inglese che ha spiegato che il gatto, prima dell'adozione, non era mai uscito di casa.

“Sono ancora incredulo, fatico a comprendere come sia riuscito a trovare la strada di casa partendo dal nord di Londra”.

L’uomo ha riferito che il micio è saltato addosso alla moglie appena ha pronunciato il suo nome: “All’inizio non pensavo fosse lui. Sembrava quasi piangere quando mi guardava”. Paine ha aggiunto che dopo la dimostrazione d’affetto di Garfield non si separerà più da lui. “Quello che ha fatto è semplicemente fantastico. Ha dimostrato di voler vivere con noi per sempre” - ha riferito l'uomo al The Sun in chiusura d'intervista.