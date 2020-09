È stato diffuso il nuovo bollettino del 24 settembre sui contagi da Coronavirus in Italia e si apprende che i numeri sono ancora in aumento rispetto al giorno precedente. Il ministero della Salute, infatti, comunica che si sono registrati 1.786 nuovi casi di positività e 23 decessi nelle ultime 24 ore. Tuttavia, si è toccato anche un nuovo record che riguarda i tamponi effettuati: 108.019. Per quanto concerne gli attualmente positivi, il numero totale è di 46.780 persone, mentre i soggetti guariti e dimessi dagli ospedali sono 1.097. Coloro i quali si trovano attualmente in terapia intensiva sono 246, due in più rispetto al giorno prima.

Le regioni col maggior numero di contagi nella giornata odierna sono il Veneto con 248 positivi, poi il Lazio con 230 e la Lombardia con 229.

Il coronavirus nelle tre regioni col numero più alto di nuovi positivi

Il Veneto tocca quota 248 positivi nelle ultime 24 ore e anche due decessi. Diminuisce a 17 però il numero delle persone in terapia intensiva, mentre i soggetti attualmente positivi sono 3.272. Nel Lazio nuovamente in aumento i casi di coronavirus: sono 230 i nuovi infettati nelle ultime 24 ore, di cui 148 a Roma. Nessun decesso nella regione della capitale. Sono 229, invece, le persone positive in Lombardia, mentre i morti nella regione lombarda sono 10. I casi di terapia intensiva sono 31.

Aumentano anche i guariti e dimessi nella regione (+275).

Coronavirus: seguono la Campania e la Toscana per numero di contagi

Sono 196 le persone che sono state affette dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, mentre non si registrano decessi. I guariti nella regione campana sono 105, per un numero totale di 5.488.

Nel frattempo, nella regione è stata firmata da parte del governatore, Vincenzo De Luca, l'ordinanza sull'obbligo della mascherina all'aperto a causa del numero di contagi in salita. 'Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole', ha dichiarato il presidente della Regione.

I numeri del coronavirus nelle altre regioni

In Toscana, invece, i numeri parlano di 156 nuovi positivi. Gli attualmente positivi sono 3.156, mentre i ricoverati risultano essere 119, di cui 24 in terapia intensiva e 303 ricoverati non in terapia intensiva. Non si sono verificate morti, ferme dunque a 1.153 dall'inizio dell'emergenza. Questa la situazione nelle restanti regioni: