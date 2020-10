Dmitriy Stuzhuk, l'influencer ucraino 33enne appassionato di fitness con più di un milione di follower su Instagram, è deceduto in questi giorni, in seguito a delle complicazioni cardiache correlate al coronavirus. "Il Covid non esiste, è una bufala, è come un'influenza" aveva postato prima di ammalarsi. È stata la sua ex moglie, la 25enne Sofia Stuzhuk che ha avuto tre figli con lui, a dare il triste annuncio della sua scomparsa sui social per avvisare i fan dell'influencer.

La storia di Dmitriy Stuzhuk

L'uomo si sarebbe ammalato di Coronavirus durante un viaggio, dopo il quale aveva accusato dei malesseri, come gonfiore al collo, dolori di stomaco e difficoltà respiratorie.

"Mi sono sentito male il secondo giorno in Turchia. Mi sono svegliato nel cuore della notte", aveva spiegato dopo i primi sintomi della malattia su Instagram.

Tornato da quel viaggio, si era sottoposto ad alcuni accertamenti e anche a un test per la Covid-19, grazie al quale era stata rilevata la sua positività al virus. Da lì sarebbe cominciato il suo 'calvario'. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Kiev e successivamente aveva informato i suoi follower di essersi ammalato, ritornando sui suoi passi sull'effettiva gravità del virus. "Il Covid-19 non è qualcosa di leggero! È una malattia seria", questo aveva scritto sul suo Instagram tre giorni prima di morire, allegando delle fotografie che lo immortalavano senza t-shirt e con la mascherina dell'ossigeno per aiutarsi a respirare.

In quella stessa occasione, il 33enne aveva ammesso di esser stato un negazionista del Covid, fino a quando non si era infettato.

Trascorsi otto giorni di ricovero, l'uomo era stato dimesso, lasciando così il sovraffollato nosocomio di Kiev, ma qualche giorno dopo le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Le dichiarazioni della moglie Sofia Stuzhuk

"Mi hai insegnato così tanto", ha postato l'ex moglie dell'uomo, anche lei influencer, su Instagram, aggiungendo che grazie a lui ha imparato a decidere autonomamente, con più maturità e intraprendenza. La stessa ha raccontato che il quadro clinico di Dmitriy Stuzhuk era davvero compromesso, specificando che "il suo cuore non ce la faceva".

La 25enne ha anche ringraziato suo marito per tutti gli anni trascorsi assieme e per averle donato tre bellissimi bimbi. I due si erano separati sei mesi fa, poiché la giovane aveva affermato che lui l'aveva tradita più volte, causandole un forte stress a livello emotivo. Di recente, aveva scritto invece che i loro rapporti stavano migliorando. Nonostante le loro incomprensioni, la donna l'ha ricordato sui social attraverso una foto della famiglia al completo, sottolineando: "Sei il nostro angelo custode".