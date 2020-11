È arrivato il giorno del click day per potere usufruire del bonus mobilità: da martedì 3 novembre dalle ore 9 di mattina è infatti possibile accedere alla piattaforma del ministero dell'Ambiente.

I cittadini possono avere il rimborso sugli acquisti di biciclette, normali o a pedalata assistita, monopattini e altri mezzi di mobilità alternativa effettuati dal 4 maggio in poi. Chi non ha fatto ancora l'acquisto ed è interessato può accedere per generare un buono che sarà valido fino a 30 giorni dal giorno dell'erogazione.

Bonus Mobilità: l'erogazione del bonus tiene conto della data di inserimento e non dell'acquisto

Martedì 3 novembre dalle 9 è il giorno del click day per chi ha acquistato mezzi di mobilità alternativa come biciclette, monopattini, hoverboard, segway e così via.

Per potere usufruire del bonus occorre essere veloci: l'erogazione del buono mobilità è legata alla data di inserimento della richiesta e non alla data reale in cui è stato effettuato l'acquisto. In altre parole un acquisto fatto il 5 maggio non ha la precedenza su uno fatto il 5 luglio.

Per effettuare la registrazione, per chi ha già fatto l'acquisto, serve inserire nell'app lo scontrino parlante oppure la fattura che testimoni l'avvenuto acquisto.

Chi invece vuole effettuare l'acquisto di una nuova bicicletta deve entrare nella piattaforma del ministero, fornire i propri dati e gli verrà erogato un bonus da spendere nei 30 giorni successivi.

Per registrarsi al sito del ministero dell'Ambiente è necessario avere lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, avere la fattura o lo scontrino parlante scannerizzati in formato Pdf (per chi ha già fatto l'acquisto) e naturalmente le proprie coordinate bancarie.

Bonus Mobilità erogato dalle 9 di martedì 3 novembre: chi ne ha diritto

Il Bonus Mobilità è una di quelle misure previste dal Governo al fine di promuovere la mobilità alternativa all'auto tradizionale e per cercare di alleggerire i mezzi pubblici. Possono fare richiesta per il bonus biciclette tutte le persone maggiorenni che abitano in Comuni sopra i 50.000 abitanti, chi abita in Capoluoghi di Regione, di Provincia e chi risiede nelle 14 Città Metropolitane del paese.

Anche i pendolari che vivono nei Comuni a ridosso delle città metropolitane hanno diritto ad accedere al Bonus.

Prevedendo un notevole afflusso al sito a partire dalla mattinata di martedì 3 novembre, nella giornata del click day, il Ministero dell'Ambiente ha previsto un supporto per tutti i cittadini che potrebbero incappare in ogni tipo di problematica del sistema. I numeri a disposizione dei cittadini che dovessero incontrare delle difficoltà sono i seguenti: 06.57221 e 06.57225722. Indirizzo e-mail: urp@minambiente.it.