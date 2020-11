Tremenda aggressione nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre: a Casalnuovo di Napoli un ragazzo di soli diciannove anni è stato aggredito e ferito mortalmente dai suoi assassini. La Polizia indaga sulla vicenda ed è sulle tracce degli aggressori.

L'aggressione all'auto di Simone

Doveva essere un tranquillo martedì di novembre e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giro in compagnia di un amico potesse trasformarsi in tragedia. Simone Frascogna (questo il nome della vittima) aveva soltanto 19 anni e una vita dinanzi a sé, tra sogni, speranze e progetti futuri. Nella tarda serata di ieri, il giovane si trovava in compagnia di un amico a bordo della sua auto quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, è stato raggiunto da altri ragazzi che lo hanno ferito mortalmente.

Alla base della violenta aggressione vi sarebbe una lite avvenuta in precedenza.

I primi soccorsi e le indagini

Sul luogo della tragedia sono giunti poco dopo i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure del caso alle vittime della vile aggressione. I sanitari hanno dunque caricato i due amici sulle autoambulanze e hanno provato a far di tutto affinché potessero sopravvivere, "volando" a sirene spiegate verso il più vicino nosocomio. Per Simone, tuttavia, non vi sarebbe stato nulla da fare: il giovane è deceduto in ambulanza durante il tragitto in ospedale. Ricoverato, invece, l'amico che si trovava in sua compagnia, con una prognosi di quindici giorni.

Sulla triste vicenda indagano adesso le forze dell'ordine che hanno provveduto ad acquisire le prime testimonianze e a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, i Carabinieri sarebbero già sulle tracce degli aggressori.

Il messaggio dell'Associazione Sportiva e del Primo cittadino

In tanti, in queste ore, hanno voluto rivolgere un ultimo saluto a Simone. Tra i tanti messaggi pervenuti, spicca quello della ASD Charles Gym, l'associazione sportiva presso la quale il diciannovenne praticava arti marziali.

Riportiamo di seguito le loro parole: "Mancherà sul Tatami il tuo sorriso, la tua educazione, il tuo saper aiutare i compagni, la tua voglia di vivere… Non mancherà il tuo ricordo quando saliremo sul nostro Tatami. Ciao Simone, forse stasera avremmo dovuto essere altrove… Asd Charles Gym si unisce al dolore della Famiglia per la perdita dell'atleta Simone Frascogna".

Anche il sindaco di Casalnuovo di Napoli, Massimo Pelliccia, ha voluto rivolgere un pensiero al ragazzo che a Casalnuovo viveva insieme alla sua famiglia. È stato proprio il primo cittadino a comunicare sui social che il cerchio si sta stringendo e che presto sarà fatta giustizia: "Il cerchio si sta stringendo, non la passeranno liscia. Il Comune di Casalnuovo si costituirà parte civile. Assicuriamo alla giustizia chi ha ammazzato Simone!"