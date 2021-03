Guido Bertolaso protagonista di uno durissimo scontro televisivo. Il consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus è ospite di Skytg24 nella mattinata di mercoledì 24 marzo. Bertolaso risponde alle domande della giornalista Tonia Cartolano. La prima parte dell’intervista scorre via liscia, con Bertolaso che spiega anche che, entro il 12 aprile, verranno vaccinati tutti gli over 80. Ma quando la conduttrice lo incalza sul numero delle persone vulnerabili già vaccinate in Lombardia, il medico perde la pazienza, replica in maniera stizzita e poi abbandona il collegamento in diretta con lo studio di Sky.

Guido Bertolaso ospite di Skytg24

“Entro il 12 aprile vaccineremo in Lombardia tutti gli over 80 con la prima dose”, annuncia Guido Bertolaso durante il collegamento in diretta con Skytg24. Il consulente della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus spiega anche che finora è stato vaccinato circa il 50% delle persone con più di 80 anni. Il numero quotidiano dei vaccinati nella sua Regione è di circa 33mila persone. Ma, promette Bertolaso, “l'11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno, a fine aprile l’obiettivo è 130mila vaccinati al giorno”. Poi, la discussione si sposta sulle persone cosiddette ‘vulnerabili’.

Lo scontro tra Guido Bertolaso e Tonia Cartolano

“Quindi lei mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia?”, domanda la giornalista al suo ospite.

“Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili, negli ospedali lo stiamo già facendo”, replica secco Bertolaso. “Dottore, io non ne ho trovata una, non ne ho trovata una di persona, verificheremo davvero”, lo incalza però Tonia Cartolano. “Va bene, allora verificate. Poi che cosa ci mettete? Criticate Bertolaso? Tanto mi pare che sia uno sport abbastanza normale, quindi stia tranquilla, io non me la prendo, fate quello che volete”, si difende stizzito il consulente della regione Lombardia per l’emergenza coronavirus.

Il medico lascia il collegamento in diretta con Sky: ‘Arrivederci, buon lavoro’

“Dottore, ci conosciamo da molto tempo, non è una critica. Senta, le posso fare ancora una domanda?”, prova a gettare acqua sul fuoco la conduttrice. Ma il medico non la ascolta proprio. “Arrivederci, buon lavoro”, dichiara mentre esce dall’inquadratura televisiva. “Il dottor Bertolaso ci ha lasciato evidentemente, pazienza.

Lo ringraziamo intanto per la disponibilità che ha dimostrato fino a questo momento nel rispondere alle nostre domande - dice Cartolano - avremo avuto qualche altra domanda visto che eravamo anche nei tempi che ci aveva concesso perché sapevamo che aveva un impegno. Qualche altro minuto ce lo avevamo, pazienza. Grazie al dottor Bertolaso per avere risposto a parte delle nostre domande”.