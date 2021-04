L'Inghilterra calcistica in questi giorni è stata scossa da una terribile tragedia. All'età di 32 anni è scomparso Lee Collins, ex capitano del Yeovil Town, società che milita nella National League, quinta serie del campionato inglese. Non sono stati comunicati i motivi del decesso, sabato scorso Collins era rimasto in panchina nella sfida contro il Barnet. Il difensore aveva iniziato la sua carriera nelle giovanili del Wolverhampton, per poi trasferirsi al Hereford, in cui Collins ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico contribuendo alla promozione della squadra dalla League Two alla League One.

La carriera professionale di Lee Collins

Nel 2018 Lee Collins diventa un giocatore del Port Vale, con cui disputa 163 match in League Two. Tre anni la sua prima esperienza professionale in Championship (Serie B inglese), con il Barnsley. Successivamente ha giocato con Shrewsbury, Northampton, Mansfield e Forest Green, tutte società della terza e quarta serie inglese. Da due anni era al Yeovil Town, nella National League, dove però aveva disputato appena 34 partite. Una carriera lunga quella di Lee Collins, durata 15 anni e nella quale aveva raccolto aveva raccolto 470 presenze da giocatore professionista. Il cordoglio è arrivato da parte di molte società inglesi, a partire dei club in cui ha giocato (Wolverhampton e Northampton) fino ad arrivare alle società della Premier League.

Anche il Liverpool infatti ha dedicato un tweet a Lee Collins, così come l'Everton ed il Manchester City.

Il cordoglio del mondo del calcio

Lo Yeovil Town ha condiviso sui suoi social la foto di Lee Collins significativa, con lui davanti ai suoi compagni mentre entra in campo e con la frase "Riposa In Pace, Lee Collins". Il Liverpool ha invece twittato: "I nostri pensieri sono alla famiglia e ai suoi amici, Riposa In Pace Lee Collins".

Lo stesso Yeovil Town ha pubblicato un comunicato significativo in cui ha chiesto il rispetto per la privacy di Lee Collins, sottolineando come il match di campionato contro l'Altrincham è stato rinviato a data da destinarsi. Collins ad inizio carriera è stato convocato dall'Inghilterra under 19 senza però mai esordire. Era un difensore veloce, forte fisicamente ed aveva un'ottima visione di gioco.

Il pensiero di Robin, commentatore del Yeovil Town

A dedicargli un pensiero toccante anche Sheridan Robins, commentatore dello Yeovil Town della BBC Radio Somerset. Quest'ultimi infatti ha dichiarato: "In campo portava il cuore in mano ed era noto per la sua leadership, era l'epitome di un capitano, ha fatto tutto il possibile in quei 90 minuti per vincere i tre punti". Parole che confermano evidentemente l'importanza del giocatore nella rosa dello Yeovil Town.