Non c'è pace per i ciclisti. Negli ultimi anni, in particolare, sono saliti alla ribalta delle cronache sempre più episodi di scontri tra ciclisti e automobilisti. È notizia del 1° maggio la vicenda avvenuta proprio a un corridore del team Dsm. Il ciclista in questione sarebbe stato aggredito da un automobilista mentre era impegnato in una sessione di allenamento. Il team, dunque, ha sporto denuncia per l'accaduto.

Il ciclista sarebbe stato aggredito da un automobilista

Secondo quanto viene riportato da Cycling Weekly, il quale avrebbe anche preso visione di un video relativo all'incidente, il corridore del team Dsm, formazione World Tour, è stato aggredito fisicamente da parte di un automobilista in strada mentre stava svolgendo una sessione di allenamento insieme a un compagno di squadra.

I due ciclisti, con ogni probabilità, in quel momento stavano procedendo affiancati in strada e proprio questo ha suscitato l'ira dell'automobilista in fase di sorpasso.

Il ciclista si sarebbe trovato ad avere a che fare con la rabbia e la furia di un automobilista che, dopo avere effettuato il sorpasso, riempiendo entrambi i ciclisti di insulti, sarebbe sceso poi dalla propria vettura. Il guidatore sarebbe andato verso il ciclista gesticolando fino ad arrivare a mettergli le mani intorno al collo e alla gola. Nel corso della colluttazione il ciclista sarebbe anche stato fatto cadere dalla propria bicicletta.

Il team Dsm ha denunciato l'episodio

Dalla visione del video emergerebbe che il ciclista, una volta trovatosi a terra, si sarebbe poi rialzato cercando di reagire ai colpi presi per andare a colpire a sua volta l'automobilista.

Quest'ultimo, e sembra si tratti di una persona dalla stazza rilevante, lo avrebbe poi di nuovo preso per il collo e spinto via.

La rivista britannica di Ciclismo racconta che poi il video termina quando una donna scende dall'automobile del guidatore, riuscendo a fare terminare in qualche modo la colluttazione che era in corso.

Il team Dsm spiega che è stata inviata denuncia alla polizia ed è stato inviato in allegato anche il video alle Forze dell'ordine. Non è specificata la località esatta in cui è avvenuto il fatto. In Italia intanto, nei giorni scorsi, si è parlato a lungo di sicurezza in bicicletta legata non solo a episodi come questo, molto diffusi anche nel nostro paese, ma anche a tragici incidenti che hanno spezzato tante giovani vite.